Quand Avatar 2: The Way of Water est-il diffusé sur Disney +?

La suite d’Avatar est sortie il y a quelques temps et ses fans attendent de la revoir sur la plateforme Disney+. Quand il arrive?

© IMDbQuand Avatar 2: The Way of Water est-il diffusé sur Disney +?

Il a fallu treize ans pour James Cameron avait l’une des suites les plus attendues par les cinéphiles du monde entier. Il s’agit de Avatar : la voie de l’eau, un film qui a eu une première mondiale le 15 décembre de l’année dernière. Comme prévu, ce fut un succès au box-office, mais le public attend d’avoir la bande sur le service de streaming Disney+. Quand cela arrivera-t-il ?

L’histoire de cette nouvelle prémisse nous emmène une décennie après les événements du premier opus. Les Na’vi Jake Sully, Neytiri et leurs enfants vivent paisiblement dans les forêts de Pandora jusqu’au retour des hommes du ciel. C’est là que commencent les problèmes qui poursuivent inlassablement cette famille, qui décide de faire un grand sacrifice pour assurer la sécurité de son peuple.

+Quand Avatar 2 sera-t-il diffusé sur Disney+

Une tendance que les téléspectateurs ont remarquée avec les sorties de l’univers cinématographique Marvel est que les films sont intégrés au catalogue de la plateforme seulement 45 jours après leur sortie en salles. Cependant, Pour le moment, il n’y a pas de date pour la première de Avatar : la voie de l’eau sur Disney+ et les horaires peuvent être prolongés. Parce que?

Plus tôt ce mois-ci, il a été officialisé que le long métrage sortira en numérique le 28 mars. Le journaliste hollywoodien Il a souligné qu’il n’y avait pour le moment aucune date pour la sortie du Blu-ray, la location numérique et le streaming. Pour sa part, le médium gadget avancement: « Ça finira par venir, mais pas avant un moment ». L’explication se trouve dans le fait qu’il reste un succès en salles et que son metteur en scène refuse que sa création soit vue dans les foyers, du moins pour l’instant.

James Cameron Il a été un fervent partisan des films vus dans les salles de cinéma et il peut y avoir des discussions à ce sujet, car il a mentionné à plusieurs reprises qu’il est vraiment important de s’immerger dans l’expérience cinématographique. Au-delà de cela, le cinéaste a déclaré que si vous le regardez à la maison, il devrait être visionné avec un grand téléviseur à écran plat et un système audio décent.

