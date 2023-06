Sans catégorie

Ce week-end s’est tenue une nouvelle édition de la plus importante convention de culture pop du pays. Evanna Lynch et les frères Muschietti étaient les vedettes principales.



Quand aura lieu le prochain Comic-Con en Argentine ?

Ce week-end s’est tenu au centre de Côte de Salguero une nouvelle édition de Comic Con Argentine, la convention de culture pop la plus importante du pays. Au cours de l’événement, de nombreuses stars internationales se sont produites et une foire pleine d’artistes graphiques et de lieux d’achat d’objets de collection a eu lieu.

Du 2 au 4 juin de cette année, les principaux invités étaient Evanna Lynch et ses frères Andy et Barbara Muschietti. Alors que l’actrice évoquait sa participation à Harry Potterles talentueux cinéastes argentins ont partagé des détails sur leur prochain film, Éclair.

Si vous vous demandez quand aura lieu le prochain Comic Con en Argentine, il n’y a toujours pas de date fixée. Il devrait cependant avoir lieu en décembre, puisque deux éditions ont lieu dans le pays par an : une fin mai ou début juin, et une autre en fin d’année.

En général, l’édition Comic Con Argentine qui a lieu en décembre coïncide avec la fête du 8 décembre. Par conséquent, il est probable que dans les prochaines semaines, il sera annoncé qu’il aura lieu du 8 au 10 décembre.

De plus, à la mi-juillet se tiendra Comic Con de San Diego, la convention originale et la plus importante au monde. Comme l’année dernière, nous étions présents à Comic Con de New York, cette année nous serons à San Diego pour vous fournir toutes les informations sur cet événement exceptionnel. Tu ne peux pas rater ça!

