Quand Aaron Rodgers et Shailene Woodley ont-ils commencé à sortir ensemble? Détails sur leur relation

Félicitations pour la star de la NFL Aaron Rodgers et Gros petits mensonges star Shailene Woodley!

Quelques jours avant le Super Bowl, plusieurs sources ont confirmé que Rodgers sortait tranquillement avec Woodley depuis 2020.

Quelques jours plus tard, Rodgers a lancé une bombe lors de la diffusion des honneurs de la NFL le 6 février, révélant aux téléspectateurs qu’il était réellement engagé.

« C’est un honneur de remporter ce prix pour la troisième fois. 2020 a été définitivement une année folle remplie de beaucoup de changements et de croissance, de moments incroyables et mémorables.180 jours d’affilée à me gratter les poils du nez, à jouer pour très petits fans ou pas de stands toute la saison », a déclaré Rodgers, avant d’ajouter:« Je me suis fiancé.

Cela dit, les fans du monde entier se demandent tous la même chose:

Quand Aaron Rodgers et Shailene Woodley ont-ils commencé à sortir ensemble?

Lisez la suite pour tous les détails sur la romance éclair du couple.

Une source proche du couple a donné un aperçu de la relation apparemment étrange du couple.

« Ils sont très heureux ensemble », a révélé la source. « Ce n’est pas surprenant qu’il a proposé si vite. Quand tu sais, tu sais, non? «

Rodgers a parlé franchement de sa vie amoureuse en septembre 2020.

« J’ai pris des décisions, des changements et des habitudes qui me mettent dans un bien meilleur espace de tête et il y a juste beaucoup de choses qui se sont réunies dans ma vie ces derniers mois qui ont été vraiment agréables », a déclaré le joueur de 37 ans. Le quart-arrière des Green Bay Packers a déclaré lors d’une apparition sur Le spectacle de Pat McAffee.

« C’est pourquoi je m’amuse tellement, et ça commence par l’amour. Et puis je m’entoure de gens que tu aimes vraiment », a-t-il ajouté.

Rodgers a fréquenté le phénomène des voitures de course Danica Patrick pendant deux ans avant la séparation du couple en juillet 2020.

Le représentant de Danica Patrick a confirmé la nouvelle de leur rupture le 16 juillet – juste un week-end après que les rumeurs sur la fin de leur relation aient commencé à tourbillonner, déclarant simplement que le couple n’était «plus ensemble».

En juillet 2020, une astuce anonyme envoyée sur un site de potins sportifs Terez Owens a affirmé que Woodley et Rodgers avaient déjà entamé une romance.

L’astuce, qui a été publiée le 15 juillet 2020 – un jour avant que Danica / Aaron ne se sépare officiellement du Web – se lit comme suit:

«Il semblait qu’Aaron avait trouvé son partenaire idéal en Danica Patrick. Danica n’avait aucune idée quand elle a présenté l’actrice Shailene Woodley à Aaron que Shailene ferait une pièce pour lui. Shailene et Aaron étaient assez confortables le week-end dernier à Tahoe. On dirait qu’Aaron a échangé à une petite amie beaucoup plus jeune. Danica est dévastée par la trahison d’Aarons. Sortez votre pop-corn, celui-ci va devenir salissant!

Woodley est sorti avec le joueur de rugby Ben Volavola.

Cependant, l’ancien La vie secrète de l’adolescent américain La star a révélé qu’elle et Volavola l’avaient annulée lors d’une interview en avril 2020.

«Nous sommes socialement conditionnés à supposer qu’une seule personne peut être notre fin-tout, être-tout. C’est un concept auquel je pense souvent en ce moment, car je suis très célibataire [after being in a relationship for years with the rugby player Ben Volavola], et j’ai choisi d’être célibataire pendant un moment », a-t-elle admis.

«L’idée d’être avec quelqu’un… est-ce seulement parce que vous êtes tombé amoureux de cette personne, ou parce qu’il y a une nouveauté à se comprendre à cause de ce que cette personne peut vous offrir?» elle a ajouté.

Bien qu’il ne soit pas clair quand exactement Woodley et Rodgers ont officiellement commencé à sortir ensemble, il semble que les deux hommes se soient peut-être réunis à l’été 2020.

Et pour la plupart, les fans de sport et de divertissement semblent soutenir l’engagement éclair de Rodgers et Woodley.

« J’ai demandé à ma femme de m’épouser après 4 mois et je suis marié depuis 11 ans », a répondu un fan de Twitter au tweet d’un autre utilisateur qui disait: « Je ne peux pas imaginer qu’ils soient fiancés après six mois au plus? »

«J’attendais l’annonce officielle du MVP pour Aaron Rodgers, puis quand elle a été faite, j’ai été plus distrait par le fait qu’il a simplement mentionné qu’il était fiancé. Je suis content pour lui. Mais aussi – Quoi?! un autre utilisateur de Twitter a écrit.

Que pensez-vous de l’engagement surprise d’Aaron Rodgers et Shaliene Woodley? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.