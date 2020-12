Qualcomm promet jusqu’à quatre ans de mises à jour de sécurité Android avec la prochaine puce Snapdragon

Dans une nouvelle collaboration entre Qualcomm et Google, les entreprises ont annoncé un Prise en charge des mises à jour Android pour un total de quatre ans. Ce changement vient avec la nouvelle puce Snapdragon 888 et sera également déployé à l’avenir, offrant des mises à jour de sécurité et du système d’exploitation pour une période allant jusqu’à quatre ans. Bien sûr, tant que le constructeur fait aussi sa part.





Le prochain Qualcomm Snapdragon 888 et le reste de Les puces Snapdragon compatibles avec Project Treble permettront à Android de se mettre à jour pendant quatre ans sur les smartphones équipés de la puce. Actuellement, la plupart des produits haut de gamme et certains fabricants en particulier autorisent les mises à jour pendant trois ans, ce qui est essentiellement prolongé d’un an.

Project Treble en action

Pour rendre ces quatre années de mises à jour possibles, Qualcomm profite d’un changement intéressant que Google a mis en place il y a quelque temps dans Android: Project Treble. En bref, Project Treble Modifiez la disposition du code Android afin que les parties essentielles de la mise à niveau ne soient pas mélangées avec le code du fournisseur. Cette indépendance permet des mises à jour plus faciles et plus rapides pour Android.

La mise en œuvre du projet Treble en partie, cela enlève des emplois aux fabricants de smartphones, mais transmettez ce travail aux fabricants de puces. Qualcomm, MediaTek et d’autres ont dû réparer et réparer la puce pour prendre en charge des mises à jour plus longues du système d’exploitation.

L’annonce d’aujourd’hui révèle la collaboration entre Google et Qualcomm pour rendre ces mises à jour plus efficaces. Les deux s’engagent à quatre ans de mises à jour. Maintenant bien, ils n’ont pas le dernier mot, qui est toujours dans le fabricant du smartphone. Des marques telles que Samsung, Huawei, Xiaomi, Nokia ou Sony sont celles qui doivent également s’engager à autoriser ces mises à jour pendant quatre ans sur leurs téléphones.

En d’autres termes, Qualcomm et Google garantissent désormais aux fabricants de téléphones qu’il est possible d’avoir jusqu’à quatre ans de mises à jour avec les nouvelles puces. Cependant, chaque fabricant séparément doit garantir aux utilisateurs maintenant s’il y a un, deux, trois ou quatre ans de mises à jour système d’exploitation ou sécurité.

Habituellement, environ un à deux ans de mise à jour du système d’exploitation sont offerts avec de nouvelles fonctionnalités et un an ou deux supplémentaires de mises à jour de sécurité. En revanche, Apple avec son iPhone, étant le développeur exclusif du matériel et des logiciels, bénéficie de cinq ou six ans de mise à jour vers la dernière version du système d’exploitation.

Plus d’informations | Qualcomm