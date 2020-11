Qualcomm, Intel, AMD ou Sony peuvent désormais reprendre leurs activités avec Huawei

C’est officiel, Qualcomm rejoint Samsung sur la liste des entreprises avec des permis spéciaux pour faire affaire avec Huawei, et pourra leur vendre ses chipsets Snapdragon maintenant … avec certaines limitations que d’autres!

Plus de bonnes nouvelles pour un Huawei qui doit faire la fête en permanence dans ses bureaux de Shenzhen ces derniers jours, et c’est que l’autorisation reçue par Samsung de fournir des panneaux OLED est rejointe non seulement par la défaite désormais officielle de Donald Trump mais maintenant aussi des permis plus spéciaux comme celui reçu par la société nord-américaine Qualcomm, qui a confirmé qu’il pouvait à nouveau faire affaire avec Huawei.

La nouvelle a été publiée il y a quelques heures par des médias tels que GizChina ou Android Authority, confirmant ce c’était un secret de polichinelle depuis que l’administration américaine a accordé l’autorisation à Samsung soulignant que les fichiers de Sony, Qualcomm ou Intel, entre autres, seraient bientôt résolus.

Dans les rapports officiels, oui, des détails importants sont mentionnés comme celui-là l’autorisation spéciale accordée à Qualcomm implique la vente de chipsets avec connectivité 4G exclusivement, éliminant toute possibilité pour Huawei d’accéder aux modems 5G intégrés aux derniers processeurs de la société de San Diego.

Outre Qualcomm, de nombreux autres fabricants de composants confirment qu’ils disposent déjà de leurs propres licences pour échanger avec Huawei, notamment Intel, AMD, Skyworks, Sony et bien d’autres.

Les porte-parole de Qualcomm ont été plus restrictifs dans leurs mots et aussi moins spécifiques, indiquant que « Nous avons obtenu des licences pour certains produits, dont certains produits 4G » sans spécifier de modèles ni de possibilités, ni aucun accord déjà signé avec le géant chinois.

On ne sait pas si Huawei pourra alors intégrer Chipsets Qualcomm accompagnés de leurs propres modems Balong, parmi ceux qui ont des options 5G NSA / SA, nous devrons donc attendre les événements à cet égard.

En outre, d’autres géants de l’industrie tels que Intel, AMD, Skyworks, Sony ou Howe Technology ont déjà confirmé qu’ils avaient également leurs licences pertinent pour faire des affaires avec Huawei, confirmant indirectement que la société chinoise dispose déjà d’options de qualité pour choisir les composants de ses prochains appareils.

Guo Ping, président de Huawei, avait déjà indiqué dans un discours il y a quelques semaines qu’ils étaient prêts à utiliser des puces Qualcomm s’ils le permettaient, laissant leur technologie de côté, essayant notamment de débloquer la production des séries P et Mate. de leur catalogue, qui étaient en rupture de stock.

Il est donc clair que le cheval de bataille était la connectivité 5G et les réseaux de nouvelle génération, où Huawei avait un avantage indéniable, montrant que il ne s’agissait pas seulement de « La sécurité nationale » quand le géant chinois a été bloqué … Quelqu’un en a-t-il douté?

