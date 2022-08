Qi & Co : Voici comment fonctionne la recharge sans fil

Avec la recharge sans fil, les smartphones peuvent être rechargés sans fil. Notre guide vous explique le fonctionnement de la technologie, ce qui se cache derrière la norme Qi et les avantages et inconvénients de la recharge sans fil.

Comment fonctionne la recharge sans fil ?

La charge sans fil est réalisée par transfert d’énergie inductif. Il y a une bobine émettrice dans la station de charge à travers laquelle circule un courant alternatif. Cela crée un champ magnétique qui peut transporter l’énergie. Un appareil équipé pour le chargement sans fil, en revanche, possède une bobine réceptrice. Il convertit l’énergie du champ magnétique en électricité et l’injecte dans la batterie de l’appareil. La station de charge pour brosses à dents électriques, par exemple, fonctionne de manière similaire.

La recharge sans fil n’est pas complètement sans fil. La station de charge doit toujours être connectée à une prise avec un adaptateur secteur. Donc « charge inductive » serait le terme le plus correct. Bien sûr, cela ne semble pas si accrocheur.

Avantages et inconvénients de la recharge sans fil

Surtout si vous avez plus d’un appareil qui prend en charge la recharge sans fil, une station de recharge sans fil est un vrai soulagement. Au lieu d’avoir le câble correspondant et plusieurs prises prêtes pour chaque smartphone, vous pouvez simplement placer les appareils les uns à côté des autres sur le pad. De plus, une station de charge élégante est généralement plus belle que l’enchevêtrement de câbles habituel.

Un inconvénient, cependant, est la perte inévitable d’énergie. Environ 20 % de l’électricité utilisée dans la recharge sans fil est perdue dans l’air. De plus, la recharge sans fil est encore plus lente que la recharge par câble. En attendant, cependant, il existe également des bornes de recharge rapide qui offrent une charge plus rapide. Mais le câble USB habituel est toujours supérieur.

Si le smartphone ou la smartwatch n’est pas au bon endroit sur la station de charge, il peut parfois générer plus de chaleur qu’avec une charge classique. Ce développement de chaleur peut mettre la batterie à rude épreuve à long terme. Cependant, selon Digital Trends, la charge sans fil n’est pas plus nocive pour la batterie que les autres méthodes de charge. Enfin, contrairement au câble, le smartphone ne peut pas être utilisé à sa pleine mesure lors de la charge sans fil et les coques trop épaisses peuvent devoir être retirées.

Qu’est-ce que la recharge sans fil Qi ?

La charge sans fil Qi est également basée sur le principe du transfert d’énergie inductif. Qi (prononcé chee) n’est que le nom d’une norme de charge sans fil. Il est promu par le Wireless Power Consortium et est actuellement le plus utilisé sur le marché des appareils. Par exemple, les iPhones d’Apple et les smartphones Galaxy de Samsung prennent en charge cette norme. Cependant, la technologie n’est pas très différente des autres normes telles que AirFuel. Lors de l’achat, cependant, il est important de s’assurer que la station de charge et le smartphone prennent en charge la même norme.

Quels smartphones ont une recharge sans fil ?

En 2012, Samsung était encore une exception absolue avec la prise en charge de la recharge sans fil dans les smartphones Galaxy. Entre-temps, la technologie et surtout la norme Qi ont prévalu. La série Galaxy S de Samsung est toujours compatible avec les bornes de recharge Qi. De même, Huawei, Xiaomi et ZTE proposent des modèles prenant en charge la recharge sans fil. Les téléphones Pixel de Google et les iPhones d’Apple sont également compatibles.

Dans les données techniques des produits, vous trouverez des informations indiquant si l’appareil de votre choix prend en charge la charge sans fil avec Qi.

Puis-je moderniser mon smartphone avec une capacité de charge sans fil ?

Même si vous n’avez pas de smartphone compatible avec la charge sans fil, il existe deux options pour ajouter cette fonction ultérieurement. Il existe de nombreux fournisseurs en ligne qui ont en stock des boîtiers équipés de la bobine réceptrice nécessaire. S’il n’y a pas de modèle adapté, les adaptateurs de charge sans fil sont une alternative encore moins chère.

Bien qu’ils ne soient pas particulièrement jolis, ils sont faciles à connecter au port USB de l’appareil. La bobine est également si fine qu’elle peut être facilement dissimulée dans un boîtier conventionnel. Bien sûr, vous devez également vous assurer que la station de charge et l’adaptateur prennent en charge la même norme de charge sans fil. De plus, vous ne devez pas recourir à des produits bon marché. Avec des bobines réceptrices mal fabriquées, il existe un risque d’incendie en raison de la chaleur générée.

sommaire