Q&A: L’astronaute Garrett Reisman est l’invité de «  For All Mankind  »

Garrett Reisman était en train de réviser le scénario d’un épisode de « For All Mankind » quand il est tombé sur un nom familier .

Un astronaute vétéran de la NASA qui a servi de consultant technique pour la série Apple TV + depuis ses débuts, Reisman avait l’habitude de voir certains de ses collègues explorateurs de l’espace jouer par des acteurs dans le contexte de l’histoire alternative de l’émission. « Pour toute l’humanité « imagine ce qui aurait pu arriver au programme spatial américain si les Soviétiques avaient été les premiers à faire atterrir un humain sur la lune dans les années 1960.

Ce casting était différent, cependant. Maintenant dans sa deuxième saison, le scénario de la série est passé au ère de la navette spatiale du début des années 1980, plus proche du moment où Reisman – dans la vraie vie – est devenu une partie du programme spatial américain.

En rapport: Une visite vidéo dirigée par des astronautes révèle des détails dans la base lunaire « For All Mankind »

Avertissement de spoiler: Ce qui suit contient des spoilers mineurs pour «The Bleeding Edge», épisode 2 de la saison 2 de «For All Mankind».

« Donc, je suis en train de parcourir le script de l’épisode deux et je vois qu’il y a un personnage nommé ‘Garrett Reisman’ et je n’étais pas sûr de ce que cela signifiait, » a déclaré Reisman. « Peut-être qu’ils allaient juste nommer un personnage après moi comme un joli signe de tête et que ce personnage soit joué par un acteur professionnel. »

Mais Reisman a remarqué que la partie n’était pas très grande; ce n’était rien comme les scènes prolongées qui dépeignaient l’astronaute Mercury Deke Slayton dans la première saison ou l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Wubbo Ockels comme vu dans le premier épisode de la saison 2 . Suspectant que quelque chose se passait, Reisman a contacté les producteurs exécutifs de la série.

« » Hé, je vois ce personnage, « l’astronaute Garrett Reisman. » Où allez-vous trouver un acteur assez beau pour jouer ce rôle? », A plaisanté Reisman, se souvient-il.

En fin de compte, ils avaient déjà le candidat idéal pour le rôle.

collectSPACE.com s’est entretenu avec l’astronaute de la vie réelle Garrett Reisman au sujet de son apparition dans « For All Mankind », maintenant diffusé sur Apple TV +. Cette interview a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.

L’astronaute de la NASA Garrett Reisman, spécialiste de la mission STS-132, dans le siège du commandant de la navette spatiale Atlantis en 2010. (Crédit d’image: NASA)

collectSPACE (cS): Aviez-vous demandé une camée, ou à qui était-ce l’idée de vous insérer, comme vous, dans la série?

Garrett Reisman: C’est quelque chose que les producteurs exécutifs Ben Nedivi et Matt Wolpert viennent de décider de faire. Je pense que dans la saison 1, on a pensé à mettre mon nom sur un patch de mission, mais ils ont dit: « Non, non, nous avons une meilleure idée. Nous allons faire quelque chose dans la saison 2. »

Ben et Matt ont écrit le scénario de l’épisode 2, donc je suis presque sûr que c’était leur idée de me jeter devant la caméra, ce que je leur ai dit était une horrible et horrible erreur.

cS: Vous incarnez le commandant de la navette spatiale Columbia, transportant Ockels (Bjørn Alexander), Ellen Wilson (Jodi Balfour) et Molly Cobb (Sonya Walger) à la maison Base lunaire Jamestown . Comment était-ce de jouer un astronaute de la navette spatiale, étant donné que vous avez lancé deux fois sur la vraie navette? [Reisman logged more than 100 days in space flying on two missions, including a stay on board the International Space Station in 2008.]

Reisman: C’était marrant. Je me souviens qu’après une coupure, Matt Wolpert est venu vers moi et m’a dit: « Vous savez, je n’y crois tout simplement pas. Vous ne semblez pas être un vrai astronaute. »

Les gens vont au camp spatial pour pouvoir prétendre un peu qu’ils sont astronautes. Eh bien, je dois en quelque sorte aller au camp d’acteur et faire semblant d’être un acteur, et c’était tout aussi amusant que je le pense pour les gens qui vont au Space Camp, pour les mêmes raisons.

Dans l’épisode de vendredi, j’ai une réplique qui se prépare essentiellement pour le SGD [orbital maneuvering system] burn et quelques appels techniques avec Jody Balfour, qui joue l’astronaute Ellen Wilson. Elle est assise dans le siège du pilote, je suis dans le siège du commandant et nous passons par cette procédure et je dois me retourner et dire à Molly Cobb [Walger] pour mettre sa ceinture de sécurité.

Garrett Reisman, en gros plan, dans une scène du deuxième épisode de la saison 2 de « For All Mankind » maintenant sur Apple TV +. (Crédit d’image: Apple TV +)

Et nous avons tourné ça – mais ce que vous devez comprendre, c’est que lorsque vous filmez une scène, même si ce n’est que quelques secondes, il a fallu une grande partie de l’après-midi pour la faire car vous devez la refaire encore et encore. de nouveau. Vous devez le faire avec les caméras dans la même position pour obtenir le plan large, puis amener les caméras pour les gros plans et ensuite les prises de vue de réaction.

Dans le processus, vous devez démonter l’ensemble et retirer la baie de charge utile pour les gros plans, puis vous devez tout remettre en place. Cela prend donc une bonne partie de la journée pour cette scène.

Donc, nous le faisons encore et encore et tout le temps que nous le faisons, Cobb est censé être en zéro-g, donc Sonya [Walger] est dans un harnais avec des fils qui la retiennent et c’est terriblement inconfortable. Elle est donc coincée là-bas à chaque fois.

Maintenant, je suis fier de dire que pour la douzaine de fois que nous avons tourné cette scène, j’ai cloué ma réplique à chaque fois – attendez-vous une fois. Et la seule fois où j’ai raté, Sonya était toujours là-haut dans les fils, c’était près de la fin de la journée, et elle me regarde, me secoue du doigt et dit: « Vous connaissez Reisman? Vous avez une putain de ligne! «

Et j’ai juste commencé à craquer, c’était tellement drôle. Je lui ai dit que ce n’était pas de ma faute car qui parle comme ça? Qui a écrit ça? Et parce que ma ligne est un tas de technobabble, ce sont des lignes que j’ai écrites [as the technical consultant]. J’ai donc écrit la ligne.

En rapport: Un astronaute de la vie réelle a appris à Brad Pitt comment piloter un vaisseau spatial pour ‘Ad Astra’

Le support de liste de contrôle utilisé par l’astronaute vétéran Garrett Reisman dans le deuxième épisode de la deuxième saison de « For All Mankind » était basé sur un scan de l’une de ses vraies listes de contrôle de navette. (Crédit d’image: Apple TV +)

cS: Vous mentionnez le décor, à quelle distance du véritable poste de pilotage de la navette se trouvait la maquette dans laquelle vous avez filmé?

Reisman: Notre plateau a été utilisé pour une autre production, ils ne l’ont pas construit uniquement pour le spectacle.

Cela avait l’air assez réaliste. Permettez-moi de vous le dire de cette façon: les interrupteurs étaient tous au bon endroit. Donc, si je devais désactiver GPC 1 [General Purpose Computer 1] Je savais exactement où atteindre cet interrupteur. Mais l’aspect et la sensation étaient un peu différents de la vraie chose.

Si vous vous êtes approché et que vous l’avez vraiment regardé, la principale différence était qu’il était fait de contreplaqué, vous pouviez donc le démonter. Tout ce qui se trouve derrière les sièges du commandant et du pilote a été découplé et séparé en deux morceaux afin que vous puissiez tirer sur les épaules du commandant ou du pilote, puis le remettre ensemble. Et toutes les fenêtres n’étaient pas vitrées, vous pouviez donc tirer à travers les fenêtres.

Et les sièges, je ne sais pas où ils les ont obtenus, mais ils étaient assez différents de ceux que nous utilisions sur la navette. Mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un univers alternatif, alors qui sait?

cS: La combinaison de vol que vous portiez dans l’épisode un des combinaisons de vol vous portiez à la NASA ou dans l’espace?

Reisman: C’est une bonne question. J’ai proposé d’apporter le mien et ils m’ont dit non, car il pourrait être légèrement différent de ce que les autres portaient. Le plus important était qu’il correspondait à tout le monde, pas à quel point c’était authentique. Alors ils ont dit non.

J’ai eu une combinaison de vol pour une scène qui était la combinaison de vol bleue standard comme celle que nous avions à la NASA. J’ai regardé l’étiquette et elle provenait du même fabricant. J’ai même pu leur donner la taille de ma combinaison de vol réelle et ils sont allés en acheter une à la même société qui fabrique les combinaisons de vol de la NASA.

Je pense que j’ai porté mes propres bottes de vol. Cela aurait pu être ma seule contribution.

Un patch de mission Columbia de la navette spatiale de 1983 qui inclut Garrett Reisman dans le cadre de l’équipage a été créé par le graphiste Evan Regester pour la deuxième saison de «For All Mankind». (Crédit d’image: Icon Heroes)

cS: Qu’en est-il de la liste de contrôle que vous avez dans la scène. Était-ce quelque chose que vous aviez prêté à la production?

Reisman: La liste de contrôle n’était pas la mienne, mais elle était basée sur la mienne.

À un moment donné, Jaime Mengual, qui s’occupe de nos accessoires, est descendu chez moi et j’ai sorti toutes mes affaires du grenier. J’avais donc toutes mes listes de contrôle, ma genouillère, de la nourriture spatiale et mes combinaisons de vol. Il a tout regardé et il a pris des photos détaillées. Il a même pris les listes de contrôle et les a scannées. Donc, la liste de contrôle que j’utilisais était un accessoire, mais elle était basée sur une analyse de ma liste de contrôle réelle.

Et si quelqu’un veut connaître la procédure que j’exécute et que je lis, c’est en fait un OMS [orbital maneuvering system] delta V [change in velocity] procédure de brûlure de la navette OMS brûle.

cS: Vous avez mentionné plus tôt l’idée de mettre votre nom sur l’un des patchs de mission fictifs de la série et avec ce camée, c’est arrivé. Il y a un patch de la navette spatiale Columbia avec votre nom dessus. Avez-vous participé à sa conception?

Reisman: Non, tout cela a été fait séparément par le graphiste Evan Regester.

Je n’ai même pas avoir un de mes patchs . Je n’ai pas pu garder mes costumes. Je sais que vous pouvez l’acheter, alors je devrais peut-être en acheter un moi-même.

cS: Ceci est votre deuxième camée, non seulement sur une émission, mais sur celle créée par Ronald D. Moore. En quoi votre expérience de «For All Mankind» diffère-t-elle de votre rôle dans le dernier épisode de «Battlestar Galactica»?

Reisman: « Battlestar Galactica » était une chose impromptue et impulsive. Ron m’a invité à visiter le plateau pendant qu’ils filmaient le dernier épisode de la toute dernière saison et pendant que j’étais là-bas, ils m’ont demandé: « Hé, tu veux être une marine coloniale? » Et alors ils m’ont envoyé dans la garde-robe et m’ont tout équipé, puis j’étais à l’arrière d’un Raptor pendant une scène où le Raptor est réduit en miettes. Donc mon personnage n’a pas duré très longtemps. Je veux dire, c’est comme une seule image.

Maintenant avec « For All Mankind », je suis vraiment venu dans le monde parce que dans cet épisode de vendredi, mon crédit officiel est en fait « guest star », ce qui est une autre chose amusante. Ma femme m’a donné du fil à retordre. Elle est comme, « Une guest star? Alors vous êtes comme quoi, comme Charo ou Red Buttons sur » The Love Boat « ?

Je suppose que vous devez avoir plus d’un certain âge pour avoir cette blague, mais elle me taquine sans pitié à ce sujet. En réalité, c’est très mineur, j’ai une ligne, donc c’est très ironique quand je dis que je suis une « guest star ».

«The Bleeding Edge», épisode 2 de la saison 2 de «For All Mankind», est maintenant disponible sur Apple TV + . Un nouvel épisode est diffusé tous les vendredis sur le service de streaming.