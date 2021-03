PV Sindhu a une chance en or de remporter le titre

Le champion du monde PV Sindhu tentera de remporter le titre en profitant de l’absence de stars aux championnats de badminton All England Open à partir de mercredi à Birmingham, oubliant la défaite en finale du Swiss Open. Sindhu a battu l’Espagnole Carolina Marin dans un match à sens unique en finale de l’Open de Suisse.

Le triple champion du monde Marin s’est retiré du tournoi en raison d’une blessure. Les joueurs de Chine, de Corée et du Taipei chinois ne participeront pas non plus à ce tournoi Super 1000, qui ne fait pas partie du tour de qualification olympique de Tokyo.

Cela a rendu le tournoi un peu difficile, mais cela a donné à l’équipe indienne de 19 membres une chance de mieux performer.

Hormis Prakash Padukone (1980) et Pullela Gopichand (2001), l’Inde n’a pu remporter aucun titre ici. L’ancienne numéro un mondiale Saina Nehwal était finaliste en 2015. Sindhu a atteint les demi-finales ici en 2018, mais aucune autre Indienne n’a pu progresser plus loin qu’elle.

La médaillée d’argent olympique Sindhu sera une fois de plus une candidate sérieuse au titre, mais Saina n’est pas dans sa meilleure forme. Elle n’a pu atteindre les quarts de finale que deux fois au cours des deux dernières années.

Parmi les autres Indiens, l’ancien numéro un mondial Kidambi Srikanth et dans la catégorie double Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont bien performé au Swiss Open et aimeraient maintenir ce rythme.

La cinquième tête de série, Sindhu, affrontera Sonia Chia, de Malaisie, au premier tour, tandis qu’elle pourrait affronter Akane Yamaguchi, du Japon, en quarts de finale. La médaillée de bronze olympique de Londres, Saina, affrontera la danoise Mia Blichfeldt, septième tête de série, au premier tour.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂