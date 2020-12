Puisque 50 Cent ne fera pas Verzuz avec Ja Rule, Ja propose un combat

50 Cent a rejeté le concept dans le passé et a suggéré que The Game est le seul artiste auquel il se confronterait.

C’est OK avec Rule. En fait, il préfère en prendre 50 dans un lieu différent.

« Je voudrais que mon Verzuz soit amusant, et rempli d’amour dans la pièce et merde, et ce genre de choses. Je suis trop vieux pour être dans le bœuf Verzuz et pour être avec mon équipe de n * ggas , toute mon équipe de n * ggas, nous sommes comme, « Allez, mec ». J’ai 44 ans, chien. Il suffit de prendre un ring de boxe et nous entrons là-dedans, et nous faisons ça. Tous ces autres drôles de noisettes * t, on ne fait pas ça, mec, « dit-il à HipHopDx.