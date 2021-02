PUBG: New State est là, la nouvelle bataille royale se déroule dans le futur

Bientôt, les joueurs qui aiment le jeu de tir en ligne pourront s’essayer à un nouvelle bataille royale né directement dans le monde de l’un des fondateurs du genre: Player Unknown’s Battleground. Le titre principal et jusqu’à présent unique a en effet donné vie à un nouvel épisode exclusivement pour les smartphones Android et iOS: il s’appelle PUBG: nouvel état, est situé dans futur proche et en plus des points de réglage à modifier certains mécanismes de jeu typique de l’original.

Une nouveauté attendue

PUBG a représenté un véritable phénomène de sa naissance à aujourd’hui: né en 2017 sur les ordinateurs, il a énormément contribué à donner de la popularité au genre de bataille royale, désormais répandu à la fois dans le monde des tireurs et dans les jeux compétitifs de toutes sortes – avec des contaminations qui partent de Pac-Man et se retrouvent à Tetris via Super Mario Bros.Depuis, en fait, de nombreux autres jeux ont alterné avec le défi PUBG comme le numéro un du genre: Fortnite est arrivé très bientôt, tandis que Call of Duty: Warzone a suivi en 2020 – et les deux ont dépassé le progéniteur en popularité.

Nouvelle carte, nouvelles armes

Sans surprise, les développeurs de PUBG voulaient offrir aux joueurs quelque chose de radicalement nouveau sur lequel mettre la main. PUBG: le nouvel état sera défini dans 2051 dans une toute nouvelle carte nommé Troi et fournira aux joueurs un arsenal entièrement rénové et en phase avec le temps. On parle de nouvelles armes, mais aussi de drones, de motos, de voitures électriques et autres véhicules, ainsi que de boucliers et autres outils high-tech.

Nouveauté et tradition

Par rapport au prédécesseur, le système d’armes et d’accessoires sera plus personnalisable et le système de visée et de clashing sera optimisé pour les appareils mobiles, tandis que la formule de clash restera évidemment centrale: une seule aire de jeu qui se rétrécit avec le temps, et pour chaque match 100 participants dont un seul restera debout. On ne sait pas encore quand PUBG: New State sera réellement disponible, mais les personnes intéressées peuvent déjà se préinscrire sur le Play Store Android (les réservations sur iOS seront bientôt ouvertes).

