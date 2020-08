PUBG Mobile recevra une mise à jour 1.0 massive le 8 septembre; pour présenter un FPS plus élevé, une latence plus faible

Tendance FP26 août 2020 11:16:40 IST

PUBG Mobile se prépare pour une mise à jour massive sous la forme de PUBG Mobile 1.0. Lancée le 8 septembre, la mise à jour marque une nouvelle ère selon la société de jeux. Les détails de la mise à jour ont été partagés via un vidéo en direct sur Youtube le lundi (24 août).

La version 1.0 apportera jusqu’à 30 pour cent d’amélioration du taux d’images par seconde, elle réduira le retard jusqu’à 76 pour cent et une fonction de nettoyage de fichiers est également en cours.

Ce sera la plus grosse mise à jour déployée depuis son lancement et reformulera complètement l’interface, Nouvelles du Kenya signalé.

Le menu de la version mobile du jeu a été refait, avec désormais trois sections – Social, Game et Store. Le nombre d’options sous les trois sections va être réduit par rapport aux versions précédentes dans le but de rendre le jeu plus compact.

Une nouveauté a également été taquinée dans le flux en direct.

Selon YugaTech.com, la mise à jour verra un lobby remanié qui est devenu plus interactif pour améliorer l’expérience utilisateur. Un mode de commutation multi-écrans a également été mis en place pour rendre le jeu plus propre. L’ensemble du jeu sur mobile bénéficiera d’améliorations dans ses “interactions, mouvements, visuels et effets sonores”, indique le rapport.

Les personnages du jeu devraient également devenir plus réalistes, avec l’utilisation de la projection de projecteurs, du système de rendu physique et de l’éclairage basé sur l’image. Les créateurs ont travaillé sur de nouvelles animations à partir de zéro pour présenter des changements notables dans les avatars.

Afin de donner «une expérience sans précédent et de haute qualité» aux joueurs mobiles de PUBG, de nouvelles techniques d’ombrage ont été utilisées pour rendre les transmissions de lumière plus précises dans l’environnement des cartes. Cela a été possible en mettant à jour le moteur du jeu.

Certains nouveaux effets visuels comme la fumée, les explosions d’air et les flashs de bouche seront disponibles avec la nouvelle mise à jour.

