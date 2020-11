PUBG est susceptible de revenir en Inde après l’accord de Krafton avec Microsoft Azure qui se concentre sur la «  confidentialité et la sécurité des données  »

Tendance FP09 nov.2020 12:25:16 IST

PUBGLe calvaire de l’Inde est loin d’être terminé. La société mère du jeu populaire Krafton Inc a signé un accord avec Microsoft Azure pour héberger son portefeuille de produits multiplateformes qui comprend le multijoueur Battle Royale de PUBG Corporation Champs de bataille de PlayerUnknown (PUBG) sur PC et consoles ainsi que sur la version mobile, PUBG Mobile. Cet accord permettra PUBG pour héberger le jeu sur la plateforme cloud Azure de Microsoft. Azure est le service public de cloud computing de Microsoft qui permet aux créateurs de jeux de continuer à créer, exécuter et développer leurs jeux à l’échelle mondiale.

Le communiqué de presse officiel se concentre sur l’insistance de Krafton à maintenir «la confidentialité et la sécurité des données», faisant allusion à une tentative renouvelée de ramener le jeu sur le marché indien.

le Déclaration de presse a déclaré: «La confidentialité et la sécurité des données étant une priorité absolue pour KRAFTON, la société travaillera avec Microsoft pour assurer la protection des données personnelles via Azure.» Il a en outre déclaré que la collaboration garantira que les droits à la vie privée des joueurs sont bien «respectés et que les logiciels pertinents seront pleinement conformes à toutes les lois et réglementations applicables».

La société mère sud-coréenne s’était efforcée de maintenir PUBG vivant en Inde après le gouvernement interdit il avec d’autres applications en septembre pour s’engager dans «des activités préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense de l’Inde, à la sécurité de l’État et à l’ordre public». PUBG Corporation avait rompu ses liens avec l’éditeur chinois Tencent pour PUBG Mobile en Inde et pris les droits sous les ailes de Krafton. Cependant, il n’y avait pas révoquer l’interdiction vu.

Enfin, le 30 octobre, la société mettra fin à tous les services et à l’accès des utilisateurs en Inde à PUBG Mobile à partir de ce jour. Afin de se conformer à l’arrêté intérimaire du ministère de l’électronique et des technologies de l’information, Tencent Games a déclaré via un Message Facebook, qu’ils retourneront les droits de publication PUBG Mobile en Inde au propriétaire de la propriété intellectuelle PUBG.

Bien que la décision du gouvernement soit intervenue il y a deux mois, PUBG Mobile était resté accessible pour les utilisateurs qui les avaient déjà installés sur leurs appareils.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂