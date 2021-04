PSVR Survival Sim The Walking Dead: Saints & Sinners ressent les répliques avec un module complémentaire gratuit

The Walking Dead: Saints & Sinners est sans conteste l’un des jeux de survie les plus immersifs du marché. C’est aussi absolument énorme, ce qui est quelque chose de rare pour PSVR titres. Et les propriétaires existants de la version peuvent s’attendre à une baisse de contenu gratuite à partir du 20 mai, ce qui augmentera considérablement la campagne d’environ 15 heures déjà incluse.

La mise à jour, nommée Aftershocks, est présentée comme une extension basée sur l’histoire avec «de nouvelles missions, objets de collection et outils de survie». Le texte de présentation ajoute: «Accessible à ceux qui ont terminé la campagne The Walking Dead: Saints & Sinners, cette mise à jour gratuite prolonge l’engagement de Skydance Interactive à continuer de fournir plus de contenu passionnant au jeu VR à succès.»

Il y a une bande-annonce intégrée au-dessus qui présente davantage les pillages et les tirs auxquels vous pouvez vous attendre du lancement de l’add-on. Évidemment, toute notre attention se concentre actuellement sur le casque PSVR de nouvelle génération, mais il est important de se rappeler que le matériel existant de Sony continue de bénéficier d’un bon support logiciel – et offre toujours une expérience immersive sur PS5 et PS4.