PSVR Shooter Fracked a maintenant une démo jouable gratuite sur le PS Store

PlayStation VR reçoit lentement et régulièrement de nouveaux jeux, et l’un des titres les plus prometteurs à venir est Fracked. Exclusif au casque de Sony, le jeu se déroule dans les montagnes de l’Alaska, où une installation de fracturation hydraulique est au centre d’une invasion de créatures interdimensionnelles. Cela a toujours l’air bien dans les vidéos de gameplay (ce qui précède ne fait pas exception), nous sommes donc ravis de mettre nos thermiques et de les vérifier nous-mêmes.

Heureusement, vous n’aurez pas à attendre pour l’essayer. Le développeur nDreams a publié aujourd’hui une démo jouable gratuite pour le jeu, disponible dès maintenant sur PS Store. La démo contient une partie des premiers instants du jeu de tir, avec un gameplay à pied, en escalade et en ski – et bien sûr, de nombreux méchants à tirer.

Le jeu a également maintenant une date de sortie. Fracked sera lancé le 20 août, un mois complet après l’arrivée de la démo. Allez-vous regarder la démo ou attendre la version complète le mois prochain ? Descendez sur les pistes dans la section commentaires ci-dessous.