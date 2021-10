PSVR Hit Beat Saber ajoute une mise à jour multijoueur compétitive gratuite

Abonnez-vous à Push Square sur

PSVR Le jeu d’action rythmique très populaire Beat Saber a été mis à jour avec le mode multijoueur en ligne aujourd’hui, vous permettant de participer à des escarmouches à cinq joueurs contre des amis ou des étrangers. Le mode vous permet d’utiliser n’importe quelle musique incluse dans la version de base, en plus de l’une des extensions DLC, et il existe même un environnement de lobby où vous pouvez participer ou regarder de loin.

Vous pourrez personnaliser votre propre avatar en ligne unique, et vous pourrez même choisir vos couleurs préférées à appliquer à vos cubes et sabres. En plus de tout ce qui précède, une nouvelle chanson et un nouvel environnement Halloween ont été ajoutés au titre aujourd’hui, gratuitement, et, bien sûr, vous pouvez le prendre en ligne dans le cadre du nouveau mode multijoueur.

Couperez-vous des carrés dans un environnement concurrentiel ? Comment pensez-vous que vos compétences s’en tireront? Coupez la section commentaires ci-dessous et faites-le nous savoir.