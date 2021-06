PSVR Co-Op Shooter After the Fall met en lumière les Snowbreed Hordes dans une nouvelle vidéo de gameplay

Après que la post-apocalypse de Fall ne semble pas particulièrement attrayante, n’est-ce pas? Non pas que toute post-apocalypse soit si confortable, mais cet exemple semble particulièrement dur. Le jeu de tir coopératif PlayStation VR se déroule 20 ans après qu’une catastrophe a engendré le Snowbreed, une race autrefois humaine de créatures zombies, et il a poussé l’humanité sous la surface à survivre.

Nous connaissons le jeu depuis un petit moment maintenant, mais le développeur Vertigo Games est sorti de sa cachette pour partager une nouvelle vidéo qui se concentre sur le Snowbreed. Décrits comme ayant une mentalité de meute de loups, ces zombies vous attaqueront, vous et trois amis, en grand nombre, vous devrez donc travailler ensemble pour avoir une chance. Il existe également divers types d’ennemis à surveiller, y compris une brute qui peut vous ramasser et, vraisemblablement, vous frapper à mort. Agréable.

Vous trouverez plus d’informations sur les ennemis que vous affronterez sur le blog PlayStation. Pour rappel, le jeu sera compatible avec ceux qui jouent sur des unités PC VR, vous ne devriez donc pas manquer de personnes avec qui faire équipe lorsque After the Fall arrivera en été. Êtes-vous excité pour celui-ci? Restez au chaud dans la section commentaires ci-dessous.