PSP et PS Vita seraient compatibles avec PS5, selon un nouveau brevet

Apparemment, les consoles portables serviraient d’appareil pour jouer avec la nouvelle console

Même si depuis Sony ont montré peu de force en révélant certains aspects de PS5 Ces derniers mois, ce dont nous n’avons cessé de recevoir des nouvelles, c’est brevets qui pourraient fournir des fonctionnalités arrêtez avec la console. Logiquement, nombre d’entre elles finissent par être des idées qui ne finissent jamais par se concrétiser, mais ce n’est pas pourquoi nous ne devrions pas les prendre en compte. Maintenant, le plus récent des brevets met en jeu PSP et PS Vita, les deux ordinateurs portables de la main de la société japonaise.

PS5, compatible avec PSP et PS Vita?

De cette façon, nous vous laisserons alors l’image du brevet (via Reddit), ce qui a conduit à penser que la PSP et la PS Vita auront une sorte d’utilité lorsque la PS5 est sur le marché:

Comme on peut le voir, l’idée est que le brevet en question montre un large choix d’appareils qui à priori seraient compatibles avec la PS5 – sans fonction à préciser -. De cette manière, parmi ce que nous voyons se trouvent des claviers aux écouteurs en passant par les caméras et les microphones, nous observons que juste en dessous de la commande – que nous supposerons être DualSense – apparaît un ordinateur portable dont la forme est clairement celle de la PSP classique.

On notera également que le même brevet mentionne également la PS Vita, donc en tout cas il semble que ce seront les deux systèmes portables qui seront potentiellement utiles pour la PS5 d’une manière ou d’une autre. Évidemment, l’option la plus claire à traiter est celle qui passe par la lecture à distance, une fonction déjà disponible sur PS4 qui permet d’utiliser le modèle portable pour diffuser le contenu de la console principale vers la plus petite, permettant le jeu dans cette dernière.

En tout cas, pour le moment, nous n’avons pas d’autre alternative que d’attendre et de voir si PlayStation confirme cette hypothèse basée sur le brevet, ce qui pourrait arriver si le nouvel événement PS5 très répandu. Dans l’article partagé, vous trouverez plus de détails à ce sujet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂