PS5 – Toutes les informations sur la version, le contrôleur, la conception et le prix

Nous avons les informations les plus importantes sur PS5 et vous dire tout ce que vous devez savoir sur la console Sony de nouvelle génération. Quand la PlayStation 5 sortira-t-elle? Qu’en est-il de la compatibilité descendante? Qu’est-ce que le matériel de la console a à offrir? Comment fonctionne le contrôleur DualSense? Quand la sortie peut-elle être attendue et combien devrait-elle coûter? Nous avons résumé toutes les informations pour vous.

Quand est la sortie de la PS5?

Vous n’avez pas à être patient trop longtemps, car comme on le sait maintenant, la PlayStation 5 deviendra le Ventes de Noël 2020, donc cette année, publié et donc relativement en même temps que le grand concurrent Xbox Series X. Il n’y a pas encore de date de sortie spécifique, mais nous en supposons une Sortie en novembre en dehors.

Combien coûte la PS5?

Sony n’a pas encore fait de commentaires sur le prix de la console. Il y avait seulement des déclarations que l’on était avant tout Valeur à la qualité de la console poser et essayer le Réduire les coûts de la PS5n. Cependant, on peut supposer que la console sera proposée plus chère que son prédécesseur au moment de la sortie. La PlayStation 4 coûtait environ 400 euros lors de sa sortie en novembre 2013, et nous supposons que la PS5 coûtera au moins 100 euros de plus.

Celui à travers une fuite prix divulgué de 499 euros fait référence à la version avec un lecteur. L’édition numérique également annoncée devrait probablement coûter un peu moins cher. Dans notre Enquête sur le prix de la PS5 la plupart des gens ont voté que la console peut coûter jusqu’à 500 euros pour sa sortie.

Que disent les initiés du prix? Certains professionnels de l’industrie continuent de donner des estimations 499 € et 549 € de. En Allemagne, les prix au début de la sortie seraient probablement dans une fourchette euro similaire.

Où puis-je pré-commander la PS5?

Lorsque la pré-commande est approuvée, une course en tête-à-tête commence. Surtout si cela s’avère vrai Précommandes pour une personne par console limité sera. Parce qu’apparemment, Sony s’attend à une ruée vers la nouvelle console pour la sortie, que la quantité produite pourrait ne pas être en mesure de supporter, c’est pourquoi la production de la PS5 probablement même a été augmenté de 50 pour cent. Mais cela vaut toujours la peine d’être rapide.

Nous avons rassemblé un guide de précommande complet qui vous montre comment obtenir une PS5 d’Amazon, MediaMarkt, Saturn and Co le plus rapidement possible pour la sortie:

À quoi ressemble la PS5? La conception

Dans le cadre du grand événement de révélation, Sony a présenté pour la première fois le design de la console de nouvelle génération. Pour cela, cependant, non seulement la PS5 normale a été présentée, mais aussi la Édition numérique la PlayStation 5.

Incidemment, les deux versions peuvent être utilisées aussi se coucher. © Sony Interactive Entertainment

Poids : La PlayStation 5 est censée être massive 4,78 kilogrammes peser. Cela le rend légèrement plus léger que la PS3 avec un énorme 5 kg et beaucoup plus lourd que la PS4 avec 2,79 kg.

: La PlayStation 5 est censée être massive peser. Cela le rend légèrement plus léger que la PS3 avec un énorme 5 kg et beaucoup plus lourd que la PS4 avec 2,79 kg. Taille: La PS5 sera clairement la plus grande de l’histoire des consoles de Sony. Dans une comparaison de taille vous pouvez voir que la PlayStation 5 a tous ses prédécesseurs et aussi le Xbox Series X dominera au-dessus.

Le concept de design futuriste est destiné à rendre l’intérieur haute performance de la console également visible à l’extérieur, pour ainsi dire, comme le révèle Sony. Malgré l’apparence bien accueillie de la PlayStation 5, il a plu de nombreux mèmes amusants peu de temps après sa sortie:

À quoi ressemble la PS5 en noir? Jusqu’à présent, la nouvelle console avec accessoires n’a été présentée que dans un simple look blanc. On ne sait toujours pas s’il y aura d’autres couleurs pour la sortie. Cependant, certains fans ont fait l’effort d’emballer la PlayStation 5 dans un design noir:

La différence entre PS5 numérique et standard?

La principale différence entre les deux versions de la console nouvelle génération est que l’édition numérique n’a pas de lecteur, ce qui la rend différente de la version standard. En plus de l’apparence et du dynamisme, il existe probablement deux autres différences:

prix : L’ampleur de la différence n’est pas encore connue. Cependant, les experts soupçonnent une différence de prix d’environ 50 €.

: L’ampleur de la différence n’est pas encore connue. Cependant, les experts soupçonnent une différence de prix d’environ 50 €. Espace de stockage: Sans lecteur, les joueurs avec la PS5 numérique dépendent d’une bonne connexion Internet et des téléchargements depuis le PlayStation Store. Il devrait y avoir suffisamment d’espace de stockage disponible pour cela, c’est pourquoi la PlayStation 5 sans lecteur pourrait éventuellement être équipée d’un peu plus de stockage.

Quelle version de la console achetez-vous? C’est ainsi que vous avez voté dans notre sondage.

Les accessoires pour la PS5

Les deux versions de console seront également accompagnées de quelques gadgets supplémentaires qui ont été présentés lors du dévoilement du design. Parmi eux sont à côté de ça Contrôleur DualSense:

Télécommande multimédia

Caméra HD

Casque PULSE 3D

Station de charge DualSense

Dans ce post nous allons vous présenter les appareils plus en détail. © Sony

Les spécifications de la PS5: le matériel peut le faire

Sony a déjà officiellement annoncé les premiers détails matériels de la PlayStation 5:

CPU (processeur) : Zen 2 à 8 cœurs avec horloge 3,5 GHz

: Zen 2 à 8 cœurs avec horloge 3,5 GHz GPU ( carte graphique ) : 10,28 TeraFlops, 36CU avec une horloge de 2,23 GHz

) 10,28 TeraFlops, 36CU avec une horloge de 2,23 GHz mémoire vive : 16 Go GDDR6 / 256 bits

: 16 Go GDDR6 / 256 bits Mémoire interne : SSD de 825 Go

: SSD de 825 Go Stockage extensible : Emplacement SSD

: Emplacement SSD Stockage externe : Prise en charge du disque dur USB

: Prise en charge du disque dur USB lecteur optique: Lecteur Blu-ray UHD 4K

Plus d’écrans de chargement à cause du SSD? La console repose sur un disque dur SSD, ce qui raccourcit extrêmement les temps de chargement, les efface littéralement, et incarne ainsi le point culminant absolu de la PS5. La création en interne de Sony serait capable de traiter les données à une vitesse allant jusqu’à 5,5 Go par seconde et serait donc environ 10 fois plus rapide que ses homologues dans les PC haut de gamme et tous. 15 fois viteil que la PS4.

exemple: La PS4 avait besoin de 20 secondespour charger 1 gigaoctet de données. Sur la PS5, 2 gigaoctets de données ne devraient être que 0,27 seconde sont traités.

L’espace de stockage peut-il être agrandi? Oui! Non seulement vous avez plus de mémoire sur votre PlayStation 5 grâce au système d’exploitation plus compact, mais vous pouvez également étendre facilement votre espace de stockage avec un SSD compatible après l’achat.

Les graphismes et le son de la PS5

tracé laser: Comme Mark Cerny l’a confirmé, la PlayStation 5 prend en charge le lancer de rayons. La technologie, qui garantit des ombres, des effets de lumière et des reflets encore plus réalistes, n’est pas seulement utilisée côté logiciel, mais est intégrée au GPU. Les premiers extraits de gameplay, enregistrés sur la nouvelle console Sony, montrent à quel point cela peut être formidable:

Lecture 4K: Contrairement à la PS4, la console de nouvelle génération pourra également lire des disques Blu-Ray 4K, permettant ainsi la lecture de supports de données contenant plus de 100 gigaoctets de données.

Évolution sonore de la PS5: En installant un processeur audio 3D personnalisé, la PS5 devrait être en mesure de proposer des expériences audio 3D diverses et sophistiquées. Cela devrait permettre des expériences acoustiques complètement nouvelles.

Nouvelle interface utilisateur pour la PlayStation 5

Sans surprise, Sony révise également l’interface utilisateur et le menu principal de la PS5. Des informations telles que d’éventuelles missions ou des récompenses optionnelles doivent y être mises à disposition. Jusqu’à présent, cependant, vous n’avez vu que l’écran de démarrage de la nouvelle PlayStation:

© Sony

La PS5 sera-t-elle rétrocompatible?

Jusqu’à présent, Sony n’a que partiellement commenté la rétrocompatibilité de la PlayStation 5. Ce qui est certain, cependant, c’est que pour la sortie de la PS5 4000 des jeux PS4 les plus populaires devrait également être disponible pour la console de nouvelle génération.

L’un de ces compatibilité ascendante élevée quant à la prochaine Xbox Series X, il ne faut en aucun cas s’attendre à ce que certains fans le disent déjà a réagi extrêmement déçu. La PS2, la PS3 ou même la première PlayStation ne seront probablement pas honorées de leur jouabilité.

Comparaison: PS5 vs. Xbox Series X

Comment la nouvelle PlayStation 5 fonctionne-t-elle en comparaison directe avec la Xbox Series X de Microsoft et la PS4 en tant que console précédente? Dans l’un de nos articles, nous avons répertorié dans quelle mesure les spécifications des consoles diffèrent les unes des autres:

Le contrôleur PS5: le DualSense peut le faire

L’un des objectifs les plus importants de la PlayStation 5 pour Sony est de fournir une expérience de jeu plus immersive. Avec le nouveau contrôleur DualSense, pour lequel le nom DualShock 5 a été suspecté pour la première fois, les Japonais veulent assurer une sensation encore plus intense en plein milieu.

Poids : On dit que le DualSense est plus lourd que son prédécesseur DualShock 4.

: On dit que le DualSense est plus lourd que son prédécesseur DualShock 4. Taille : Le nouveau contrôleur est également plus grand que son homologue PS4 et devrait donc convenir à plus de tailles et de formes de mains.

: Le nouveau contrôleur est également plus grand que son homologue PS4 et devrait donc convenir à plus de tailles et de formes de mains. prix : On ne sait pas encore combien coûtera le DualSense lors de sa sortie. Cependant, les fonctionnalités feront probablement monter le prix, donc cela coûtera certainement plus que les 60 euros pour le contrôleur PS4.

: On ne sait pas encore combien coûtera le DualSense lors de sa sortie. Cependant, les fonctionnalités feront probablement monter le prix, donc cela coûtera certainement plus que les 60 euros pour le contrôleur PS4. optique: En plus du design blanc et de l’apparence généralement plus ergonomique et plus large, la barre lumineuse brillera bientôt avec élégance autour du pavé tactile et ne sera plus invisible à l’avant du contrôleur.

Les nouvelles fonctionnalités du contrôleur DualSense en un coup d’œil

Retour haptique : La fonction de grondement classique de ses modèles prédécesseurs est remplacée par le DualSense par un retour haptique, qui est censé rendre perceptible ce qui se passe à l’écran. Dans un jeu de course, par exemple, la manette de jeu sera différente de celle d’un jeu FIFA. Vous devriez même pouvoir ressentir différentes textures et surfaces. Sony cite à titre d’exemple la marche dans l’herbe ou la pataugeoire dans la boue.

: La fonction de grondement classique de ses modèles prédécesseurs est remplacée par le DualSense par un retour haptique, qui est censé rendre perceptible ce qui se passe à l’écran. Dans un jeu de course, par exemple, la manette de jeu sera différente de celle d’un jeu FIFA. Vous devriez même pouvoir ressentir différentes textures et surfaces. Sony cite à titre d’exemple la marche dans l’herbe ou la pataugeoire dans la boue. Batterie améliorée : Par rapport à son prédécesseur, il y a une batterie beaucoup plus grande sous le capot, qui est censée assurer des sessions de jeu plus longues et est chargée via une connexion USB-C et non plus avec un micro-USB. Vous pouvez donc probablement simplement alimenter votre manette avec le chargeur de votre smartphone ou apparemment même le DualsSense charge sans fil .

: Par rapport à son prédécesseur, il y a une batterie beaucoup plus grande sous le capot, qui est censée assurer des sessions de jeu plus longues et est chargée via une connexion USB-C et non plus avec un micro-USB. Vous pouvez donc probablement simplement alimenter votre manette avec le chargeur de votre smartphone ou apparemment même le DualsSense . Déclencheurs adaptatifs: La deuxième grande innovation du DualSense concerne les deux boutons L2 et R2 en tant que déclencheurs adaptatifs. Les développeurs doivent pouvoir ajuster la résistance des déclencheurs, ce qui, par exemple, vous permet de percevoir le dessin et le tir d’un arc différemment de la sensation de conduire un véhicule tout-terrain sur un terrain caillouteux.

La deuxième grande innovation du DualSense concerne les deux boutons L2 et R2 en tant que déclencheurs adaptatifs. Les développeurs doivent pouvoir ajuster la résistance des déclencheurs, ce qui, par exemple, vous permet de percevoir le dessin et le tir d’un arc différemment de la sensation de conduire un véhicule tout-terrain sur un terrain caillouteux. Rétrocompatibilité: Vous pouvez également utiliser le DualSense pour la PlayStation 4. Apparemment, ça va Contrôleur PS4 fonctionnent probablement aussi sur la PS5.

Vous pouvez également utiliser le DualSense pour la PlayStation 4. Apparemment, ça va fonctionnent probablement aussi sur la PS5. Microphone intégré : Enfin le chat vocal sans casque! Le DualSense le rend possible avec un microphone intégré et un bouton de sourdine correspondant.

: Enfin le chat vocal sans casque! Le DualSense le rend possible avec un microphone intégré et un bouton de sourdine correspondant. Haut-parleurs intégrés : Le haut-parleur contrôleur connu du DualShock 4 fait à nouveau partie de la fête, mais a été fortement révisé et, selon un rapport, devrait permettre des effets étonnants.

: Le haut-parleur contrôleur connu du DualShock 4 fait à nouveau partie de la fête, mais a été fortement révisé et, selon un rapport, devrait permettre des effets étonnants. Créer un bouton au lieu du bouton de partage: Avec le nouveau bouton Créer, le partage précédent disparaît. Cependant, le bouton aura à nouveau la fonction de partager du contenu ou de le sauvegarder pour vous-même. Un secret est toujours gardé sur d’autres fonctionnalités.

© Sony Interactive Entertainment

Quels jeux apparaîtront sur la PS5?

Dans un article séparé, nous avons répertorié tous les jeux, y compris les bandes-annonces, qui seront publiés sur PlayStation 5. Ceux-ci incluent des titres exclusifs que Sony aimerait continuer à valoriser, tels que Horizon: Ouest interdit. Vous pouvez trouver tous les jeux prévus ici:

