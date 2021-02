PS5: Sony menace d’intenter une action en justice pour un problème de dérive du stick avec le contrôleur DualSense

Alors que de nombreux joueurs sont encore en vain sur le nouveau PlayStation 5 il faut attendre et on ne sait pas encore quand le prochain Vague de ventes vient un nouveau problème pour Sony: la raison est le familier Problème de dérive du bâton du nouveau contrôleur PS5 DualSense.

Après le Nintendo-La communauté a depuis longtemps un problème avec Joy-Cons la Nintendo Switch se plaindre, des problèmes similaires sont devenus connus entre-temps avec le nouveau contrôleur DualSense de la PS5. C’est probablement parce que le nouveau contrôleur de Sony est un technologie similaire à celle des Joy-Cons utilisé.

Pendant le Problème et le plaintes le cabinet américain Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK & D) prépare un Action collective contre Sony devant.

L’année dernière, en lien avec le problème de la dérive Joy-Con, le Switch est devenu un Poursuite contre Nintendo visé. Le cabinet d’avocats recueille actuellement les nombreuses plaintes de la partie lésée. Un site Internet avec un formulaire en ligne a été mis en place à cet effet. On ne sait pas encore quand le procès sera finalement déposé devant le tribunal américain. Cependant, en cas de succès pour les clients américains de la PS5, cela devrait Exemple en Europe aussi Faites l’école.

Quel est le problème de la dérive du manche?

Le problème de la dérive des contrôleurs, dans lequel les sticks analogiques développent leur propre vie permanente dans certaines directions, n’est pas nouveau: «Stick drift» se produit lorsque le joystick reste intact pendant le jeu au lieu d’avancer, même si un mouvement est toujours en cours. Cela signifie que le jeu ne devrait essentiellement entendre aucune entrée. Mais puisque la technologie est à l’intérieur du Joysticks défectueux le jeu pense qu’il y a une entrée. Le contrôleur dérive de lui-même, pour ainsi dire. Les personnages se déplacent ou tournent généralement très facilement.

Cette erreur se produit plus souvent avec les contrôleurs qui durent depuis des années et / ou montrent des signes évidents d’usure. Même si un contrôleur est endommagé, ce phénomène technique peut se produire tôt et tard.

Mais maintenant, le problème s’aggrave: même avec le PS4 et le Xbox One le soi-disant problème de dérive du manche s’est produit. Cependant, c’était plus important avec les Joy-Cons de la Nintendo Switch, car cela se produisait beaucoup plus fréquemment – comme c’est le cas maintenant avec la PS5 et le contrôleur DualSense.

On ne sait pas si les fabricants de consoles Sony ou Nintendo proposeront bientôt une solution. Espérons que cela pourrait bientôt changer sous la pression d’un recours collectif.