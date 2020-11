PS5: Sony confirme un nouveau contingent chez les détaillants et les boutiques en ligne avant la fin de l’année

Certes, se tenait derrière deux vagues de précommandes en septembre et octobre le 19 novembre, jour de la sortie du PS5 en Europe, nouveau contingent disponible auprès des différents détaillants en ligne, mais celui-ci a également été complètement épuisé en quelques minutes.

Depuis la sortie, les joueurs qui n’ont rien reçu jusqu’à présent attendent un signe ou un message de Sony concernant la disponibilité de la PlayStation 5 pour 2020.

Maintenant, le compte Twitter allemand de Sony s’est prononcé et a annoncé un nouveau contingent de la PS5 avant la fin de l’année.

“[…] En raison de l’énorme demande, nous confirmons que plus d’inventaire PS5 arrivera chez les détaillants avant la fin de l’année. Veuillez rester en contact avec vos détaillants locaux. “

Merci à tous les joueurs d’avoir fait de la PS5 notre plus grand lancement de console jamais lancé. En raison de l’énorme demande, nous confirmons que plus d’inventaire PS5 arrivera chez les détaillants avant la fin de l’année. Veuillez rester en contact avec vos détaillants locaux. – PlayStationDE (@PlayStationDE) 25 novembre 2020

Sony n’a plus partagé d’informations avec le public. On ne sait donc pas quand les consoles commandées pour la prochaine vague seront livrées. Si vous souhaitez commander l’une des nouvelles consoles Sony cette année et la recevoir en même temps, vous devez croiser les doigts et espérer.

D’autres détaillants et boutiques en ligne comme Otto et Euronics ont également répondu sous le tweet qu’il n’y avait pas de date exacte pour les commandes ultérieures. Vous tiendrez vos clients informés sur les pages bien connues des réseaux sociaux. Cependant, on peut supposer que d’autres consoles PS5 seront disponibles ici avant la fin de l’année.

Quand les précommandes recevront-elles leur PS5?

On ne sait toujours pas quand la majorité de ceux qui ont précommandé via MediaMarkt, Saturn and Co. recevront leur PS5. Actuellement, de nombreux joueurs attendent leur console qui a été payée il y a des semaines sans confirmation d’expédition ni notification du moment où l’article sera expédié.

