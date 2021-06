PS5, Sifu de PS4 fait un pas au club dans une nouvelle bande-annonce

Si vous êtes déjà allé à Birmingham pour une soirée, vous connaissez les scènes de la nouvelle bande-annonce de Sifu. Le bagarreur prometteur sur PlayStation 5 et PS4 a obtenu une nouvelle bande-annonce dans le cadre de l’IGN Expo, qui se concentre sur un nouveau niveau : Le Club. Et nous ne parlons pas de votre club de combat moyen, mais d’une boîte de nuit littérale, avec des donks stonking et des lumières stroboscopiques.

Vous montrerez votre maîtrise des arts martiaux au sommet des pistes de danse et entre les subwoofers. Avez-vous les compétences nécessaires pour étouffer l’audio et vaincre vos adversaires ? Il n’y a toujours pas de date attachée au titre, mais il s’attend à ce qu’il coupe votre console en karaté plus tard cette année.