PS5, PS4 Extreme Sports Sandbox Riders Republic reportés au 28 octobre

Le successeur très prometteur d’Ubisoft, Steep, Riders Republic, a freiné sa sortie le 2 septembre, le bac à sable des sports extrêmes n’étant désormais pas attendu avant le 28 octobre. Ce n’est pas un énorme retard, et se justifie par une bêta à venir, qui devrait laisser un peu plus de temps à l’éditeur français pour agir sur les retours de sa communauté. En outre, il convient de rappeler que le coronavirus rend toujours incroyablement difficile le déploiement de titres à ce type d’échelle.

« Pour nous assurer que nous pouvons offrir le meilleur jeu pour tous les joueurs, nous avons pris la décision difficile de reporter notre date de sortie du 2 septembre au 28 octobre », a déclaré un porte-parole. « Cela nous donnera plus de temps pour peaufiner l’expérience et vous donnera une autre chance d’intervenir avant le lancement et de fournir des commentaires. » On dirait qu’il peut y avoir une deuxième période bêta avant le lancement, alors.

Le jeu était initialement prévu au début de cette année, mais la pandémie a repoussé pratiquement tous les projets. Cela a également affecté le jeu de tir coopératif Rainbox Six: Extraction, qui est maintenant attendu pour 2022.