Ps5: Les Concessionnaires Annoncent Une Quatrième Vague De Commandes

Tu n’en as toujours pas PS5 mais en espérant que vous pouvez en obtenir une cette année? Vous pourriez avoir de la chance, car certains revendeurs ont annoncé une nouvelle façon de commander des consoles de nouvelle génération.

Les consoles PS5 seront à nouveau disponibles à la commande

Comme l’ont découvert les collègues de Gameswirtschaft, il une 4ème vague d’options de commande pour la PS5 donner – cette année. Cependant, on ne sait pas encore quand ce sera si loin. Cependant, les détaillants suivants ont annoncé qu’ils proposeraient bientôt plus de consoles:

On ne sait pas encore si Amazon, MediaMarkt et Saturn seront également présents. Chez Amazon, il semble probable qu’il y aura de nouvelles consoles. Cependant, MediaMarkt et Saturn doivent d’abord livrer les consoles qui ont été commandées jusqu’à présent.

Vous ne pourrez à nouveau commander les nouvelles consoles PS5 qu’en ligne. Cela signifie à son tour que les soi-disant scalpeurs vont sûrement récupérer immédiatement les spécimens disponibles afin de les acheter rapidement pour une revente plus chère avec des robots. Dès que la 4ème vague commence, il faut être très rapide.

