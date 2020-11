PS5: le packaging de la console est sur eBay pour des centaines d’euros

Nous avons dans notre contribution à Acheteurs de robots et soi-disant Scalpers déjà rapporté comment le PS5 des clients honnêtes ont été littéralement arrachés sous leur nez au cours des dernières semaines. Entre-temps, les plateformes d’enchères comme eBay ont été inondées d’offres PS5 qui demandaient des prix nettement plus élevés.

Des centaines d’euros pour une box PS5?

Mais quiconque pense maintenant que cela a déjà atteint le sommet de l’impudence a tout à fait tort. Parce que la cupidité de certaines personnes ne connaît évidemment aucune limite. Après tout, eBay et Cie vendent non seulement des consoles PS5, mais seulement l’emballage de la console de jeux offert. Habituellement, de telles offres n’indiquent qu’entre les lignes ou pas du tout que seule la boîte de la PlayStation 5 est vendue.

© eBay

Parfois, l’emballage est même dans certains cas offert pour plusieurs centaines d’euros. De nouvelles enchères sont ajoutées chaque jour, dans lesquelles les vendeurs indiquent plus clairement ce qui est proposé et d’autres ne le clarifient pas du tout ou uniquement dans la description.

Éloignez-vous des offres douteuses!

À ce stade, nous tenons à souligner à nouveau qu’il est préférable de ne pas acheter du tout la PS5 sur des plateformes comme eBay et Co. pour un prix beaucoup plus élevé. Mais si vous voulez vraiment acheter une console PS5, vous devez absolument examiner l’offre correspondante très attentivement et idéalement laisser une autre personne la revoir.

Bien que l’offre de nouvelles consoles pour cette année chez les différents détaillants en ligne soit probablement complètement épuisée, il faut tout de même attendre un contingent supplémentaire et acheter la PS5 au prix public actuel de 499 euros. Dans ce cas, non seulement vous économisez de l’argent, mais vous ne soutenez pas non plus les fraudeurs scandaleux qui réalisent des bénéfices par l’ignorance de nombreux acheteurs.

