PS5: la précommande catastrophique de la version personnalisée noire se termine par des menaces de mort

Il y a quelques jours, une version modifiée a été officiellement pré-commandée PS5. La version rétro noire de la console Sony nouvelle génération a été fabriquée par le concessionnaire américain SUP3R5 qui voulait créer avec amour la PS5 personnalisée, y compris le contrôleur DualSense.

Mais apparemment, la précommande était en cours tout aussi chaotique comme celui de la PlayStation 5 d’origine. De sérieuses menaces pesant sur l’équipe derrière la console ont poussé le détaillant à annuler toutes les commandes.

Le chaos de précommande de la PS5 personnalisée

le 300 consoles PS5 offertes dans le design PS2 nostalgique étaient malgré le prix total plus élevé d’environ 649 € dans 20 minutes complètement épuisé. Pendant ce temps, cependant, le site Web du concessionnaire faisait face à d’énormes difficultés techniques.

Peu de temps après, la société a annoncé que le lancement des ventes ne s’était pas déroulé comme prévu. Les clients se sont plaints de confirmations de commande manquantes malgré le paiement effectué et général Problèmes de paiement. Cependant, SUP3R5 annonce immédiatement un remboursement pour les achats incorrects et a initialement promis de proposer à nouveau les consoles à une date ultérieure.

Pré-commandes complètement annulées: Plus tard, SUP3R5 s’est complètement retiré de la vente et a annoncé que toutes les commandes existantes le seraient dans les prochains jours annulé et entièrement remboursé volonté. La raison devrait « Menaces crédibles » que l’équipe derrière les consoles personnalisées a reçu et est censée mettre en danger leur sécurité:

«Nous prenons ces menaces au sérieux. Nous ne sommes pas disposés à risquer la sécurité et le bien-être de notre équipe ou l’impact éventuel sur la livraison de votre commande. «

Après ce rapport, le compte Twitter de l’entreprise a été complètement supprimé.

© SUP3R5

Revendeur actif malgré l’annulation: Après la précommande, cependant, certaines des consoles PS5 noires sont apparues immédiatement eBay and Co, pour le plusieurs milliers de dollars ont été demandés. Et que bien que les commandes de SUP3R5 annulé et les prix d’origine sont beaucoup plus bas.

SUP3R5 supprime le compte Twitter: était-ce une arnaque?

De nombreux clients ont accusé SUP3R5 d’une tactique de fraude après l’annonce de l’annulation. le Discussion sur l’arnaque a été congédié après que la société eut compte Twitter officiel complètement effacé.

Cependant, de nombreux clients semblent avoir effectivement reçu leur remboursement et seule la vraie raison du retrait complet est discutable.

Juste une mise à jour sur @ SUP3R5OFFICIEL console. La commande a été annulée et j’ai reçu un remboursement de leur part. Je ne sais pas s’ils ont réellement reçu des menaces ou si cela était dû à une notification légale de Sony.# ps5 # sup3r5 – André Barreto (@BarretoBurrito) 9 janvier 2021

Parce que jusqu’à présent, ce qui s’est réellement passé n’est pas entièrement compréhensible. Beaucoup plutôt suspect Action par Sonyà ce jour pas de consoles personnalisées officielles ou d’autres panneaux latéraux colorés annoncés ou licences correspondantes à des tiers distribué ou autorisé la fabrication de telles faces avant PlayStation 5.