PS5, Elden Ring de PS4 est «très difficile mais peut être manipulé»

FromSoftware est connu pour ses jeux de rôle punitifs mais gratifiants, et Elden Ring ne sera pas différent. Interrogé sur le prochain jeu fantastique de la bible du jeu japonaise Famitsu, le réalisateur Hidetaka Miyazaki a expliqué qu’en termes d’action pure, la sortie est plus gérable que son prédécesseur dévastateur Sekiro: Shadows Die Twice en raison du fait que vous pouvez monter de niveau – mais c’est quand même ça va être dur.

L’icône de l’industrie a comparé le niveau de défi à Dark Souls III, mais a souligné d’autres systèmes et mécanismes qui, il l’espère, aideront les joueurs à atteindre la conclusion de la sortie. Vous pourrez invoquer une assistance multijoueur un peu plus facilement que dans les jeux précédents, ce qui vous permettra de faire face à des moments particulièrement difficiles en coopération. De plus, les esprits vous augmenteront avec des options stratégiques, vous permettant, par exemple, d’invoquer des archers pour un soutien aérien, par exemple.

Tout cela, en plus d’un système furtif robuste, diversifiera non seulement l’approche que vous pouvez adopter pour combattre, mais aussi, oui, rendra les rencontres difficiles un peu plus faciles à gérer. Ne vous attendez pas à un jeu d’enfant, cependant : il s’agit toujours d’un jeu FromSoftware, après tout. Miyazaki a conclu que, dans l’ensemble, il s’attend à ce que le titre soit « très difficile mais il peut être géré ». Et non, il n’y aura pas d’options de difficulté.