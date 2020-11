PS5: « 80 euros pour un jeu, c’est juste », a déclaré le PDG de Sony

Il y a quelque temps, la base de fans de PlayStation a été critiquée. Sony a annoncé il y a longtemps que les jeux sur le PS5 rond Coût 80 euros volonté. L’ancien prix d’environ 70 euros est donc de l’histoire ancienne, l’augmentation de prix s’élève à environ 10 euros.

En Grande-Bretagne, les jeux coûtent 70 livres sterling, ce qui, comme on le sait, est de 79,99 euros dans ce pays, du moins en ce qui concerne la conversion des prix des jeux PS5. Il y a aussi des jeux qui coûtent 59,99 euros comme Spider-Man: Miles Morales (ce que nous dans ont critiqué ce post), mais les gros jeux first-party coûtent vraiment environ 80 euros, par exemple Les âmes du démon.

Maintenant, le PDG de Sony, Jim Ryan, s’est entretenu avec Telegraph et a repris la question.

Jim Ryan défend la politique de prix des jeux

Le Telegraph demande à Jim Ryan dans l’interview actuelle ce qu’il en dit et si les prix sont justes. Il répond à la question:

«Oui, oui, je le fais. Si vous mesurez les heures de divertissement fournies par un jeu vidéo comme Demon’s Souls par rapport à toute autre forme de divertissement, je pense que c’est une comparaison très simple. «

Comme certaines informations d’initiés ont récemment été révélées via Bloomberg, qui faisait état d’une fourchette de prix encore plus élevée, c’est-à-dire des prix standard encore plus élevés pour les jeux que 80 euros, les collègues ont vérifié à nouveau ici. Ryan dit:

« Je peux dire que le rapport selon lequel nous envisagions des prix plus élevés pour les jeux de première qualité est catégoriquement faux. »

Si le prochain Jeu de Naughty Dog tombe dans la catégorie des 80 euros, reste sans réponse de Jim Ryan pour le moment. Il aimerait à ce stade pas de prévisions à propos de quelque chose qui «peut se produire ou non à l’avenir». Il rapporte donc sa déclaration uniquement à la discussion sur les prix plus élevés qui ont eu lieu pendant la fenêtre de départ, c’est-à-dire le lancement de la console.

La question qui reste sans réponse est de savoir si les jeux pourraient encore être chers et combien, par exemple, le prochain titre Uncharted pour la PS5 pourrait coûter. Mais une nouvelle augmentation dans un proche avenir semble très improbable, car la société a dû accepter de vives critiques concernant la nouvelle limite de 80 euros.

