PS Plus: les 3 JEUX GRATUITS de Décembre du Playstation Plus !

Voici les 3 jeux gratuits de ce mois de décembre 2020 sur le Playstation Plus !

Worms Rumble Just Cause 4 Rocket Arena

La franchise multijoueur Worms déchire les règles du jeu au tour par tour en faveur des combats multiplateformes en temps réel à 32 joueurs. Worms Rumble fait ses débuts sur PS4 et PS5 en tant que titre PlayStation Plus ! L’invasion des invertébrés par Team17, le mardi 1er décembre, sera suivie de l’aventure en monde ouvert de Just Cause 4 et d’un tour unique sur le jeu de tir 3v3 sous la forme de Rocket Arena.

Tous les jeux seront disponibles du mardi 1er décembre au lundi 4 janvier. Voyons de plus près chacun d’entre eux.

Worms Rumble

C’est Worms comme vous ne l’avez jamais joué, avec des combats multiplateformes de 32 joueurs en temps réel dans l’arène* ! Utilisez une variété d’armes favorites des fans comme le Bazooka et le Shotgun, ainsi que les tout nouveaux ajouts à l’armurerie pour faire souffrir vos adversaires invertébrés au fur et à mesure que vous montez dans les rangs. Personnalisez votre ver, puis participez aux événements saisonniers, aux défis quotidiens et aux collaborations communautaires pour obtenir de l’XP et des récompenses supplémentaires, ainsi qu’aux modes de jeu expérimentaux du Labo. Préparez-vous pour Deathmatch et Battle Royale où vous n’êtes qu’à une grenade à main sacrée de la mort !

Just Cause 4

Plongez dans un monde ouvert et plein d’action, un bac à sable, et semez le chaos avec une large sélection d’armes, de véhicules et d’équipements alors que Rico Rodriguez s’élance en parachute dans les climats exotiques d’Amérique du Sud. Explorez le pays isolé de Solís, 1024 kilomètres carrés de terrain de jeu exotique, de la forêt tropicale au désert, en passant par les sommets enneigés des montagnes, où couvent les conflits, les secrets et les dangers indicibles. Combattez Black Hand, une organisation militaire privée à la pointe de la technologie, dans des conditions environnementales terrifiantes, notamment de dangereuses tornades et des orages tropicaux, et utilisez la physique du jeu, inédite, pour tourner les conditions météorologiques extrêmes à votre avantage. Enfilez votre combinaison à ailes, équipez votre grappin entièrement personnalisable et préparez-vous à apporter le tonnerre !

Rocket Arena

 

Les fusées dirigent tout dans ce jeu de tir explosif en ligne* 3v3 où vous n’êtes jamais hors de l’action. Apprenez à chronométrer vos esquives, à diriger vos cibles et à découvrir de nouvelles stratégies basées sur votre équipe. Essayez des objets en jeu tels que l’Aimant fusée, la Mine Trip et le Boost de vitesse pour changer le cours du combat. Gagnez de l’expérience pour débloquer des pièces de fusée, des pièces de totem et des tenues spectaculaires pour personnaliser l’apparence de votre héros. Plongez dans le Knockout pour une action classique en 3v3 ou entraînez-vous à vos combos préférés contre les RocketBots. Jouez pour marquer des buts au Rocketball, contrôler des zones dans le Mega Rocket et décrocher l’or dans Treasure Hunt.

Week-end multi-joueurs en ligne gratuit

De plus, les personnes qui ne sont pas membres de PlayStation Plus et qui possèdent des jeux PS4 ou PS5 avec des modes ou des fonctionnalités multijoueurs en ligne actifs pourront les essayer pendant une durée limitée le mois prochain. Nous organisons un week-end multijoueurs en ligne gratuit qui se déroulera du samedi 19 décembre à minuit (heure locale) au dimanche 20 décembre à 23h59 (heure locale).