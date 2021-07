PS Plus juillet 2021 PS5 gratuit, jeux PS4 annoncés

celui de juillet PlayStation Plus Les jeux ont été officiellement annoncés, suite à deux fuites différentes au cours des derniers jours. Il s’avère que la deuxième fuite était correcte.

Sur PS5, les abonnés obtiennent le port de nouvelle génération de A Plague Tale: Innocence. Pendant ce temps, sur PS4, nous avons Call of Duty: Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds. Nous supposons qu’il y a quelque chose pour tout le monde, même si nous ne serions pas surpris de voir un certain degré de réaction étant donné la force des mois précédents sur PS Plus.

Nous ne pensions pas que la version originale de A Plague Tale: Innocence était si impressionnante dans notre verdict 6/10, mais avec le temps, le jeu est devenu un véritable culte. Cette version PS5 proposera des visuels améliorés et une prise en charge DualSense.

Voici ce que nous avions à dire sur la version PS4 : « A Plague Tale : Innocence mérite le respect d’oser être différent, vous faisant traverser un sombre contexte européen rarement vu. Malgré quelques idées intéressantes, cependant, la furtivité et les mécanismes de puzzle traînent, et l’histoire n’arrive pas à se décider sur ce qu’elle veut être. De plus, bien que la présentation soit spectaculaire, le projet manque de finition dans des domaines clés et dépasse parfois son accueil. «

Call of Duty: Black Ops 4, quant à lui, a remporté le titre de « meilleur Call of Duty de la génération » dans notre revue 9/10 lors de la première sortie du jeu. Les opinions ont peut-être changé maintenant, bien sûr, mais nous avons pensé que c’était spectaculaire en 2018 :

« Il y aura toujours ceux qui se plaindront de l’absence d’une campagne solo, mais ce que Call of Duty: Black Ops 4 fait pour son expérience multijoueur n’est rien de moins que phénoménal. Le multijoueur traditionnel n’a jamais été aussi bon grâce à quelques ajustements et des ajouts ici et là qui élèvent l’action à un tout autre niveau, tandis que le tout nouveau mode Blackout fait Battle Royale mieux que quiconque.Et en plus de cela, Zombies continue de nous impressionner avec une pléthore de mécanismes à engager et de scénarios à En tant que package, vous aurez du mal à trouver bien mieux que Call of Duty: Black Ops 4 sur le marché multijoueur cette année. «

Malheureusement, nous n’avions rien de positif à dire dans notre verdict 3/10 de WWE 2K Battlegrounds :

« WWE 2K Battlegrounds est un jeu qui semble exister uniquement pour abriter sa vitrine, offrant des microtransactions prédatrices qui seraient trop chères dans un jeu gratuit. Dans un titre payant – même à petit budget – ils sont offensants. Le seul point positif ici est que le jeu est de toute façon une ordure, alors n’hésitez pas à le sauter sans avoir l’impression de manquer quelque chose.

Les trois jeux pourront être ajoutés à votre bibliothèque ou téléchargés à partir de Mardi 6 juillet 2021.

Que pensez-vous de la sélection PS Plus de juillet ? Donnez-nous une opinion honnête dans la section des commentaires ci-dessous.