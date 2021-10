PS Plus en novembre 2021 : le premier jeu gratuit est officiellement confirmé

Le premier jeu PS Plus gratuit de novembre 2021 est connu

En novembre, les abonnés recevront, entre autres, « First Class Trouble » pour PS4 et PS5

Sony propose le premier jeu PS Plus gratuit dans l’état actuel des choses novembre 2021 annoncé. Nous vous dirons quels membres Game PlayStation Plus sont gratuits sur le leur au cours du nouveau mois PS4– et PS5 télécharger et jouer.

PS Plus : Jeux gratuits en novembre 2021

Dans quels jeux sont novembre sous forme d’abonnement PS Plus libre être compris? Vous trouverez ci-dessous les prochains titres gratuits pour les abonnés au service dans l’aperçu direct. Jusqu’à présent, Sony n’a officiellement dévoilé qu’un des jeux et semble donc être le Fuir confirmer:

Problème de première classe (PS4, PS5)

Dans un avenir proche, Sony annoncera les autres titres gratuits pour PS Plus. Un total de 6 jeux PS Plus est attendu pour novembre, avec 3 titres PSVR à inclure.

Quand les jeux gratuits seront-ils activés ? Les jeux gratuits seront activés 2. novembre 2021 disponible en téléchargement sur le PS Store. Le temps d’activation est généralement inclus ici 12:00 heures à la L’heure du déjeuner.

Dernière chance pour les Jeux en octobre 2021

Voulez-vous toujours les jeux gratuits pour PS4 et PS5 depuis le mois dernier, vous devez le faire avant l’activation des nouveaux jeux jusqu’au 2 novembre à faire. Une fois les jeux activés, ils sont disponibles en permanence dans votre bibliothèque de jeux et peuvent être téléchargés à tout moment – à condition d’avoir un abonnement PS Plus actif.

Ce sont les titres PlayStation Plus d’octobre 2021:

Quels sont les avantages d’un abonnement PlayStation Plus ?

En vous abonnant au service en ligne payant, vous débloquez diverses options pour PS4 et PS5 qui vous permettent d’utiliser des fonctionnalités et des bonus supplémentaires sur votre console, notamment :

Activation du multijoueur en ligne

Jeux gratuits mensuels

Télécharger des jeux et des mises à jour en mode veille

Accès anticipé exclusif aux essais, démos et bêtas publics

100 Go de stockage en ligne pour les parties sauvegardées

Transfert de fichiers enregistrés de PS4 à PS5 via le cloud

Contenu exclusif et remises sur le PlayStation Store

Accès au Collection PlayStation Plus avec 20 des meilleurs jeux PS4 (exclusivité PS5)

