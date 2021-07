PS confirme maintenant la fuite de la programmation pour juillet 2021, ainsi que d’autres jeux PS4

Alors que la bonne surprise a été gâchée à l’avance la semaine dernière avec une liste divulguée de PlayStation maintenant ajouts de jeu, cette formation officielle est toujours un bouchonneur. Mieux encore, il y a en fait deux autres titres PS4 inclus dans la liste des jeux destinés au service secondaire de Sony pour le mois de juillet 2021. Comme précédemment divulgué, Red Dead Redemption 2 est en effet l’ajout à la une. Le seul inconvénient est que vous ne pouvez télécharger que le jeu – le streaming n’est pas une option tant qu’il dure jusqu’au 1er novembre 2021.

Un autre jeu PS4 à durée limitée est Judgment, qui sera disponible pour jouer (à la fois en téléchargement et en streaming) jusqu’au 4 octobre 2021. Il est important de préciser qu’il ne s’agira pas du récent remaster PS5 du spin-off Yakuza. Les ajouts permanents au service sont Nioh 2 (version PS4), Moving Out, God of War, Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game, et Nascar Heat 5. Ces deux derniers titres ne faisaient pas partie de la fuite, nous les prendrons donc comme de belles surprises. Le jeu olympique vient tout juste d’être lancé dans l’ouest, nous pouvons donc suivre sur PS4 alors que la Grande-Bretagne remporte également des médailles d’or dans la vraie vie.

En un coup d’œil, les ajouts au jeu PS Now pour juillet 2021 sont :

Alors que cette nouvelle liste de titres arrive sur PS Now, nous devons également dire au revoir à deux jeux. Marvel’s Avengers et The Crew 2 quittent le service PS Now aujourd’hui. Pour une liste de Tous les jeux PlayStation Now, dirigez-vous vers le lien. Êtes-vous satisfait de la programmation de ce mois-ci ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.