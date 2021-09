PS ajoute maintenant Tekken 7, Final Fantasy 7, Moonlighter, plus en septembre

Mise à jour (lundi 6 septembre 2021) : Sony a maintenant révélé la liste officielle des jeux PS4 en direction de PS Now sur le blog PlayStation, confirmant que tous les titres répertoriés ci-dessous arrivent bien sur le service. Elles sont:

Il convient également de mentionner que The Witcher 3: Wild Hunt et World War Z quittent tous les deux le service aujourd’hui. Pour plus d’informations, consultez notre liste de Tous les jeux PS Now.

Article original (dimanche 5 septembre 2021) : Il ressemble au PS maintenant la programmation pour septembre 2021 a commencé à fuir, bien que nous n’ayons pas été en mesure de corroborer l’histoire, alors gardez peut-être vos attentes sous contrôle jusqu’à ce que l’offre soit officiellement annoncée le lundi 6 septembre. La sélection est assez large, et commence par Final Fantasy VII (la version originale), comme annoncé précédemment.

Voici la programmation complète, telle que rapportée par PlayStation Portal :

La programmation de ce mois-ci, si elle est précise, s’appuie certainement sur des expériences indépendantes plus petites et intéressantes – bien que nous recommandons fortement Moonlighter si vous ne l’avez pas déjà joué. Nous vérifierons avec le titulaire de la plate-forme et essaierons d’obtenir une sorte de confirmation concernant cette sélection, et nous mettrons à jour dès que nous en saurons plus. En attendant, vous pouvez trouver Tous les jeux PS Now via le lien.