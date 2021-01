Prototype Renault 5. Le retour de la Renault 5 en électrique, mais il y a plus de nouveautés

Comme nous l’avions avancé il y a quelques jours, le plan de restructuration du groupe gaulois – appelé Renaulution – apportera de nombreuses nouveautés à Renault et, sous les projecteurs, on verra le retour de l’iconique Renault 5, anticipé ici par Prototype Renault 5 et ce sera… exclusivement électrique.

Mais il y a plus … Au total, 14 nouveaux modèles seront lancés d’ici 2025 par la seule marque Renault, dans une offensive qui l’appelle «Nouvelle Vague».

Avec lui, Renault entend apporter «modernité au paysage automobile européen» et devenir «une marque de technologie, de services et d’énergie propre».

L’électrification est la clé

Sur les 14 nouveaux modèles que Renault lancera d’ici 2025, sept seront 100% électriques et sept appartiendront aux segments C et D. Enfin, tous les nouveaux modèles auront toute forme d’électrification, qui auront tous une version électrique ou hybride.

L’ambition de Renault est de faire en sorte que d’ici fin 2025, les segments supérieurs représentent 45% des ventes. Pourtant, il va sans dire que la «star de l’entreprise» est justement le modèle attendu par le désormais dévoilé Renault 5 Prototype.

Selon Renault, le but du prototype Renault 5 est simple: «montrer que Renault va démocratiser la voiture électrique en Europe, avec une approche moderne d’une voiture populaire».

Comme on pouvait s’y attendre, il n’y a toujours pas de données sur la future Renault 5 électrique, pas même une date estimée pour son lancement, cependant, il est indéniable l’inspiration du prototype conçu par l’équipe de conception de Gilles Vidal dans le modèle d’origine.

La chose la plus curieuse à propos du prototype Renault 5 est que les détails stylistiques tirés des fonctions modernes d’origine cachent. Par exemple, la prise d’air sur le capot cache le terminal de chargement, les feux arrière ont des déflecteurs aérodynamiques et les phares antibrouillard sur le pare-chocs sont des feux de jour.

La technologie à l’ordre du jour

Selon le plan de restructuration désormais annoncé, Renault se concentrera sur trois axes de compétitivité. Tout d’abord, la marque française veut devenir une marque technologique. À cette fin, il créera un écosystème numérique appelé «Software République».

L’objectif de cet écosystème est de permettre à Renault et aux autres membres fondateurs de «développer des compétences, de renforcer les savoir-faire européens» et de défendre leur souveraineté dans les technologies clés, du «Big Data» à l’électronique ». De plus, il permettra également à Renault de doter ses voitures «des meilleurs systèmes d’intelligence artificielle et de cybersécurité».

Renault souhaite également devenir une marque de services, avec pour objectif de proposer les meilleurs services connectés. Par conséquent, en 2022, Renault présentera le nouveau système d’infodivertissement «My Link». Basé sur la technologie Google Built-In, il fera de Renault le premier constructeur automobile à proposer des services Google dans les voitures de série à grande échelle.

Dans le même temps, Renault se consacrera également à la rénovation de voitures d’occasion via l’usine Re-Factory de Flins (France). Cette usine Renault produit actuellement la Zoe, mais va également rénover plus de 100 000 voitures d’occasion par an et convertir les voitures Diesel en voitures électriques ou biogaz.

L’hydrogène est aussi un pari

Enfin, Renault entend également devenir un leader de la transition énergétique en se transformant en «marque Energie Propre».

Pour ce faire, il ne se concentrera pas uniquement sur les modèles hybrides et hybrides brancher avec la technologie E-Tech, car elle lancera (comme nous vous l’avons déjà dit) une famille de produits basée sur ses plates-formes électriques dédiées: le CMF-EV et le CMF-B EV.

Cependant, le pari sur les «énergies propres» ne s’arrête pas là, et l’hydrogène fera également partie des paris futurs de Renault, prévoyant de proposer des solutions basées sur cette technologie prêtes à être vendues sur les marchés du Commerce Léger.

Pour ce faire, le Groupe Renault s’est associé à la société Plug Power, créant un joint-venture (50-50) basée en France et qui a pour objectif d’atteindre 30% de part de marché dans les véhicules utilitaires légers fonctionnant à l’hydrogène.