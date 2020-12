Proposition d’AddArmor. Et, pourquoi pas, une Ferrari 458 Speciale … blindée?

De nos jours, préparation presque courante dans les grandes limousines de hauts dignitaires, l’armure peut cependant être appliquée dans pratiquement tous les types de modèles de voitures. Démontrant cela, malgré le caractère inhabituel de la situation, cette Ferrari 458 Speciale … blindée.

Travail effectué par la société nord-américaine AddArmor, la Ferrari 458 Speciale en question est certifiée avec un pack d’armures de niveau B4, qui, ne suffisait pas à arrêter les projectiles des armes lourdes, parvient toujours à la garder en sécurité ses occupants, attaquant avec des pistolets du calibre le plus varié, etc. Autrement dit, un transport parfait, par exemple, pour le James Bond de notre époque!

En plus et justifiant la confiance du préparateur, le fait que cette « armure » découle non seulement de plaques d’acier intégrées dans les portes, mais, selon AddArmor, d’un design particulier qui permet non seulement au modèle de devenir 10 fois plus impénétrable que lorsqu’il est revêtu d’acier anti-balle, car – soulignons cet aspect – il pèse environ 60% de moins que ce dernier.

Soit dit en passant et toujours selon les responsables, le revêtement anti-balle appliqué sur cette Ferrari n’a ajouté que 70 kg au poids total de la voiture. Ce qui, même ainsi, finit par se diluer dans la balance, à savoir, par le remplacement de certains composants, fabriqués à l’origine dans d’autres matériaux, par des pièces identiques, mais réalisées en fibre de carbone.

A côté de ceux-ci, il y a même un nouveau système d’échappement spécifique, qui garantit une augmentation d’environ 40 ch, aux 605 ch de puissance annoncés au départ par le V8 de 4,5 litres de cette 458 Speciale.

Ainsi, comme toutes ces modifications, cette Ferrari à l’épreuve des balles ne pèse que 30 kg de plus que la version d’origine, un fait qui ne l’empêche pas de conserver une accélération vraiment époustouflante, un peu plus de 3,0 secondes.

D’autre part, et parce que, admet AddArmor, les attaques à l’arme lourde sur les super sports ne sont pas courantes, le plus certain est que le risque, au quotidien, ne dépasse pas les tentatives de détournement de voiture ou d’autres types d’agression mineurs. Depuis, pour les clients qui n’admettent que la possibilité de ce type de risques, l’entreprise dispose d’un pack qu’elle a appelé Anti-intrusion, ou Anti-Intrusion, qui, applicable à tout type de véhicule, peut être installé et, à l’avenir, désinstallé, à la demande du client.

Ce qui, si cela arrive, assure également le préparateur, laissera le véhicule sans aucun signe de son application et uniquement dans son état d’origine.

Enfin, AddArmor révèle également que l’application de ce pack Anti-Intrusion a un prix de 28 mille dollars, quelque chose comme 23 mille euros.

