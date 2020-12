Prometeus, un mod qui augmente la difficulté de la campagne

Halo Reach est-il trop facile même en difficulté légendaire? Eh bien, avec Halo Reach Prometheus, vous pleurerez comme le bébé Jésus.

Les modifications apportées aux jeux vidéo pour PC augmentent dans de nombreux cas la durée de vie utile des propositions, ajoutant de nouvelles options pour continuer à découvrir, même dans les ouvrages publiés il y a plusieurs années. Ou même une décennie. C’est le cas de Halo Reach, qui reçoit désormais un nouveau mod, une amélioration du bien connu Halo Reach: Prométée, qui vise à apporter une nouvelle approche à l’ensemble de l’un des jeux les mieux notés de la série.

Le mod est l’œuvre de Best Sakuya NA, qui est lui-même une révision de Halo Reach Prometheus, une précédente modification du jeu. Ses principales caractéristiques comprennent de nouveaux véhicules, des ennemis, des alliés et plus de 20 nouvelles armes. Son téléchargement pèse 6,2 Go et peut être le vôtre à partir du lien suivant. Et vous pouvez également vous faire une idée de son contenu avec la vidéo suivante, qui montre la première mission du jeu.

Le créateur du mod indique que l’IA a été repensée pour les alliés et rivaux afin d’obtenir des comportements plus complexes. Il donne à titre d’exemple que les Grunts ne se comportent pas de la même façon lorsqu’ils sont dans un peloton ou lorsqu’ils sont seuls, que les chacals flanquent avec des mouvements rapides à travers la scène ou que les Brutes sont plus agressifs directement contre les joueurs.

Le mod modifie également les statistiques du joueur concernant ses actions et la santé ou la durée des boucliers. Désormais, le joueur sera également plus fort et plus meurtrier pour combattre les ennemis avec une IA améliorée. Les nouvelles armes promettent également de convenir à chaque personnage et niveau.

Bien qu’il n’ait pas de modifications aussi originales que celle-ci, vous pouvez également vous rappeler notre analyse de Halo 4.