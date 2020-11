Projet de prison de Kodak Black Drops «Bill Israel» Ft. Gucci Mane, Tory Lanez, Lil Yachty, JackBoy, CBE

Un petit revers comme la prison n’empêche pas Kodak Black de sortir de la nouvelle musique. Le rappeur incarcéré, qui a changé son nom pour Bill Kahan Kapri, est en prison alors qu’il fait face à des accusations d’armes à feu aux États et au gouvernement fédéral. Ceux-ci n’incluent pas son cas en Caroline du Sud où une femme affirme qu’en 2016 elle a été agressée sexuellement par le rappeur. Il y a eu des controverses depuis que Kodak Black est entré en prison, y compris des accusations portées par le rappeur selon lesquelles il a été maltraité par des agents correctionnels et traité de manière inhumaine. Tous les cas sont en suspens, alors Kodak attend son sort à l’intérieur.

Il est rapporté que Kodak a été transféré dans une nouvelle installation et qu’il n’y a pas eu de plaintes depuis, et il semble que cela lui ait donné suffisamment de temps pour écrire et élaborer un nouveau projet. Bill Israël est arrivé mercredi (11 novembre) et, en plein essor avec le thème « 11 », accueille 11 titres. Les caractéristiques comprennent des looks de Tory Lanez, JackBoy, Gucci Mane, CBE et Lil Yachty. Écoutez Kodak Black’s Bill Israël et dites-nous ce que vous pensez de son projet de prison.

Tracklist

1. Souvenez-vous du temps

2. Je veux vivre

3. Eeny, Meeny, Miny, Moe

4. Espagne avec Tory Lanez et JackBoy

5. Le feu

6. Pimpin n’est pas Eazy

7. Je le savais avec Gucci Mane et CBE

8. Me sentir aujourd’hui

9. Serein

10.Faites un coup avec Lil Yachty

11. Vert factice