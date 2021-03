Projet de fan de Mass Effect: l’aventure populaire pointer-cliquer obtient Demake

Alors que le monde du jeu est désormais basé sur le Mass Effect: édition légendaire attendez, il y a des années, les fans hardcore ont insisté pour fournir un petit pont jusqu’à ce que la série continue un jour.

L’aventure à l’ancienne était en production depuis plusieurs années et rappelle les jours passés des jeux d’aventure.

Le jeu porte le nom « Les pleines aventures du commandant Shepard » et 2017 était essentiellement une parodie de RPG modernes. Mais au fur et à mesure que la production progressait, il est devenu de plus en plus un jeu d’aventure de style LucasArts.

Démake de l’aventure pointer-cliquer rappelle LucasArts © r / parabolee

L’aventure pointer-cliquer fait maintenant également l’objet d’une refonte majeure quelques années plus tard, similaire aux jeux BioWare. Cela va simplement dans l’autre sens. En tant que Demake, il devient un LucasArts-Spioel.

Dans les nouvelles images qui montrent les graphismes de pixels récemment révisés, nous voyons les versions masculine et féminine du commandant Shepard, Tali et même de la Citadelle. Quelques influences de « The Secret of Monkey Island » sont clairement visibles:

© r / parabolee

Vous pouvez télécharger et lire le titre original « Les aventures du commandant Shepard » à partir de ce lien.

Ainsi, le classique des fans obtient un démake, tandis que l’édition légendaire fait un pas en avant. La date de sortie du nouveau jeu de pixel art n’a pas encore été fixée. Mais le « Mass Effect: Legendary Edition » apparaît en revanche 14 mai 2021 pour PC, PS4 et Xbox One. Vous pouvez le pré-commander maintenant: