Project Triangle Strategy: les fans d’Octopath Traveler adoreront le RPG

Nintendo a publié de nombreuses nouvelles annonces intéressantes dans le Nintendo Direct d’hier. L’un d’eux devrait être quelque chose pour en particulier Voyageur octopathe-Soyez fans – Stratégie de triangle de projet.

Square Enix révèle la stratégie du triangle du projet

Square Enix révélé dans le dernier RPG: Le jeu n’a pas encore de vrai nom et a jusqu’à présent le titre provisoire « Project Triangle Strategy », mais il y a déjà un certain nombre de scènes de jeu dans le Bande-annonce pour s’émerveiller – et un surprendre il y a encore.

Quelque chose pour les fans d’Octopath Traveler: « Project Triangle Strategy » est en développement chez Toyko RPG Factory, le même studio qui a programmé « Octopath Traveler » pour la Nintendo Switch. Cela ne semble pas être une suite directe, mais plutôt une successeur spirituel. L’histoire sera autonome, mais le style graphique a déjà des similitudes claires avec « Octopath Traveler ».

RPG où vous devez faire des choix: L’intrigue du jeu de rôle tourne autour de trois nations dans le soi-disant Guerre du sel et du fer sont en conflit. Un groupe de héros entre batailles tactiquesguidé par vos choix.

En parlant de décisions: L’ensemble du jeu est basé sur les décisionsque vous rencontrez dans certaines scènes. Afin que vous puissiez influence significative sur l’intrigue la promesse des développeurs.

Sortie l’année prochaine, mais il y a déjà une démo

Une date de sortie exacte n’a pas encore été annoncée, dans l’année 2022 « Project Triangle Strategy » doit apparaître exclusivement pour la Nintendo Switch. Si le titre vous intéresse, vous pouvez en obtenir un maintenant démo expérimenter. Il peut être téléchargé gratuitement sur le Nintendo eShop.

Qu’est-ce qui a été annoncé d’autre dans Nintendo Direct?

Les grands moments forts de Nintendo Direct étaient Splatoon 3, Mario Golf: Super Rush et un Version HD de The Legend of Zelda: Skyward Sword pour Nintendo Switch.

Étaient également un Pass d’extension pour Hyrule Warriors: Time of Desolation, nouveaux combattants pour Super Smash Bros.Ultimate et Objets Mario pour Animal Crossing: New Horizons révélé.

Sur nouvelles informations sur Zelda: Breath of the Wild 2 malheureusement, nous devons attendre.