Programmation des Critic’s Choice Awards

La 28e édition Prix ​​​​du choix de la critique sera diffusé le 15 janvier sur la CW, avec Chelsea Handler servant d’hôte. Les prix, qui sont connus pour être un prédicteur fiable des nominations aux Oscars, honoreront les réalisations cinématographiques et télévisuelles de l’année. Cette année, des présentations spéciales seront données par Michelle Pfeiffer et Kate Hudson. Pfeiffer remettra à Jeff Bridges le Lifetime Achievement Award, tandis que Hudson lui remettra Verre Oignon co-star, Janelle Monae, le SeeHer Award.





The Wrap rapporte qu’une liste de présentateurs étoilés a été annoncée pour un événement à venir. Les présentateurs incluent Benjamin Bratt (La loi et l’ordre), Quinta Brunson (Les gars d’essai), Cédric l’Animateur (Le spectacle de Steve Harvey), Misha Collins (Surnaturel), Claire Danes (Patrie), Phoebe Dynevor (Bridgerton), Ayo Edebiri (Grande Bouche), Ève Hewson (Les luminaires), Jude Hill (C’est nous), Tyler Hoechlin (Superman et Loïs), Diego Luna (Narcos), Natasha Lyonne (Poupée russe), Place Aubrey (Parcs et loisirs), Jérémy Allen White (Éhonté) et plus.

La cérémonie des Critics Choice Awards 2023 sera diffusée en direct sur The CW le dimanche 15 janvier à 19 h HE.





Tout partout, tout à la fois, mène les nominations au choix des critiques

A24

Cette année, Tout partout tout à la fois est en tête des catégories de films, récoltant plus de 14 nominations, dont celles du meilleur film et de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh et du meilleur acteur dans un second rôle pour Ke Huy Quan. Le casting du film, dont Jamie Lee Curtis (Halloween tue) et Stéphanie Hsu (L’Académie des Parapluies), a reçu une nomination pour le meilleur ensemble d’acteurs. Curtis et Hsu sont également en lice pour la meilleure actrice dans un second rôle. Les réalisateurs du film, Daniel Kwan et Daniel Scheinert (homme de l’armée suisse), ont été nominés dans les catégories Meilleur réalisateur et Meilleur scénario original. Le film est également nominé pour la meilleure conception de production, le meilleur montage, la meilleure conception de costumes, les meilleurs cheveux et maquillage et les meilleurs effets visuels.

Deuxième à Tout partout tout à la fois est Les Fabelman qui a également reçu une nomination au meilleur film. De plus, Steven Spielberg a reçu une nomination au meilleur réalisateur et un clin d’œil au meilleur scénario original aux côtés de Tony Kushner.

La catégorie du meilleur film pour les Critics Choice Awards comprend Babylone et Les Banshees d’Inisherinqui a reçu neuf nominations chacun, et Elvis et Le goudron, qui en a reçu sept. Les autres nominés pour le meilleur film sont Avatar : la voie de l’eau, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés, RRR, Top Gun : Mavericket Femmes qui parlent.