Profitez du manga Witch Watch, le nouveau du créateur de Sket Dance

Un nouveau manga arrive! Disponible en espagnol, nous pouvons lire le premier chapitre du manga Witch Watch officiellement et GRATUITEMENT.

Une nouvelle publication arrive que vous pouvez lire chaque semaine GRATUITEMENT dans Manga Plus. Après les nouvelles du créateur de Assassination Classroom, vient le nouveau travail de Kenta Shinohara, créateur de Sket Dance. Vous pouvez lire le Manga de Witch Watch dans le lien ci-dessous.

Ce nouveau manga parle de sorcières et de démons. Un jeune démon doit protéger son ami d’enfance dans le Japon d’aujourd’hui. Loin d’être une histoire sérieuse, Witch Watch nous offre beaucoup d’humour et des tonnes de moments improbables.

Parcelle de manga

Morihito est un jeune homme avec le pouvoir d’un démon qui s’est vu confier la tâche d’être l’esprit familier de Nico, un jeune apprenti sorcier et ami d’enfance, avec en plus qu’en plus, ils vivront sous le même toit Difficile et des jours mystérieux commencent pleins de confusion causée par la magie de Nico !! La comédie magique de Kenta Shinohara, auteur de SKET DANCE et Astra: Lost in Space est là !!

Autres mangas intéressants

Dans Manga Plus, il existe de nombreux autres mangas disponibles. Certains sont disponibles chaque semaine (s’ils n’ont pas de pause) comme One Piece, Black Clover, Dr. Stone. D’autres comme Dragon Ball Super ou Boruto: Naruto Next Generations sont mensuels et les 20 de chaque mois sont disponibles. L’un des derniers mangas à avoir frappé la plate-forme est « Sakamoto Days », un manga amusant d’un tueur à gages à la retraite qui a pris un peu de poids et qui a maintenant une boutique. Humour, idiot et action avec ce singulier japonais John Wick.

L’un des derniers messages qu’ils ont publiés sur Manga Plus est le nouveau manga du créateur d’Assassination Classroom. « Fugitive Hero » nous met dans la peau d’un enfant vivant dans un Japon féodal turbulent (1333) où il devra utiliser ce qu’il fait de mieux: fuir.