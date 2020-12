Profitez du gameplay de Werewolf: The Apocalypse

Cyanide nous permet de voir comment se battre avec un gameplay de Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.

Les loups-garous (mais les vrais, pas les Twilight) ont été lâchés sur Internet. Nous parlons du nouveau jeu Cyanide qui est basé sur le jeu de rôle Werewolf: Apocalypse. Et comme ils disent qu’une image vaut mille mots, ils l’ont fait avec un nouveau Werewolf: The Apocalypse gameplay – Earthblood.

Si vous n’êtes pas familier avec le décor de cette partie du Monde des Ténèbres, ne vous inquiétez pas, la même vidéo vous l’explique. On y voit les trois formes que Kahal peut adopter tout au long de l’aventure. Ceux-ci sont hominidé, de la manière la plus humaine, lupus, le plus canin, et crinos, celui de combat.

Les deux premières façons sera davantage utilisé pour la furtivité ou des objets qui nécessitent des attaques à distance ou de l’agilité. Par exemple, sous forme de lupus, nous pourrons traverser des endroits qui seraient autrement impossibles. Et en tant qu’humain bien … nous aurons des mains pour utiliser des choses comme des arbalètes, ce qui n’est jamais mauvais. Tant que nous sommes dans ces deux états, nous accumulerons les Rage. C’est comme le député du loup-garou sous sa forme crinos, et c’est ce qu’il utilisera pour le rendre très brun quand il vous touche mettre des hôtes comme du pain.

Cela se passera bien lorsque la furtivité échouera, que la mission atteindra un point de mort et de destruction ou que nous perdons notre doigt et appuyons sur le bouton qui ne touche pas. Dans mon cas, ce sera le plus probable. Ce sera quand on peut se mettre en forme de crinos (un énorme monstre de près de dix pieds de haut avec des griffes légèrement velues) et utilisez toute la rage que nous avons accumulée. De plus, nous aurons la frénésie, ce qui nous fera voler encore plus fou mais, en retour, nous perdons le contrôle.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood sortira le 4 févrierpour PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X et PC, mais via Epic Store, dans ce cas.