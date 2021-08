Production confirmée de « Captain America 4 » avec Anthony Mackie

Sam Wilson reviendra avec le nouveau manteau Captain America, mais ce ne sera pas à travers une série pour Disney +. En début d’année, Malcolm Spellman, showrunner de « The Falcon and The Winter Soldier », aurait été engagé par Marvel Studios pour développer un quatrième volet de « Captain America » ​​​​qui aurait Anthony Mackie comme acteur principal après le départ de Chris Evans dans la franchise.

Tout semble indiquer que Marvel Studios a enfin lancé le développement de ce film, puisque Mackie a finalement signé un contrat pour jouer dans la production selon un nouveau rapport de Deadline, confirmant l’avenir de Sam Wilson dans le MCU.

Jusqu’à présent, « Captain America 4 » n’en est qu’à ses débuts et n’a pas encore de réalisateur confirmé. Cependant, Spellman travaille déjà sur le scénario avec Dalan Musson, l’un des scénaristes de « The Falcon and the Winter Soldier ».

L’arrivée de Sam en tant que nouveau Captain America dans le MCU avait déjà été très attendue par les fans de la saga après les événements de « Avengers : Endgame », lorsque Steve Rogers (Evans) lui en a fait l’écoute emblématique, le nommant son successeur. Cependant, la série Disney + présentait un conflit d’intrigue intéressant, à commencer par la place du personnage en tant qu' »homme noir en Amérique ».

Marvel Studios s’est chargé ces derniers mois de faire cette transition dans la figure de Captain America, en commençant les réseaux sociaux officiels du personnage, qui indiquent déjà le personnage d’Anthony Mackie comme le porteur légitime du bouclier, ce qui exclut le retour de Rogers, ou du moins régulièrement, au personnage (sauf dans le cas d’un caméo).

« The Falcon and the Winter Soldier » est toujours au catalogue Disney +, étant la deuxième série Marvel Studios à atteindre la plateforme de streaming. Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé si Sebastian Stan reprendra son rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier.