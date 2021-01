Prochain jeu Tomb Raider pour mélanger les originaux avec la trilogie de redémarrage

Le prochain jeu de la franchise Tomb Raider est en développement, mais ne sera pas annoncé dans un proche avenir. Square Enix prévoit de célébrer le 25e anniversaire de la série toute l’année avec des rétrospectives, du «contenu nostalgique», etc., tandis que Crystal Dynamics commence à travailler sur la prochaine grande aventure de Lara Croft. Selon le directeur du jeu de franchise Will Kerslake, ce projet unifiera les idées des jeux PS1 originaux avec la trilogie de redémarrage plus récente.

Nous célébrons 25 ans de Tomb Raider tout au long de 2021, avec des fonctionnalités communautaires, du contenu nostalgique et des surprises en cours de route! pic.twitter.com/cOmsfVj8jr– Tomb Raider (@tombraider) 27 janvier 2021

«Nous envisageons le futur de Tomb Raider qui se déroulera après [the rebooted trilogy], racontant des histoires qui s’appuient à la fois sur l’étendue des jeux Core Design et Crystal Dynamics, cherchant à unifier ces délais », a-t-il déclaré dans le cadre d’un morceau de bouffée de médias sociaux. «Avec la longue histoire de Tomb Raider, ce n’est pas une tâche facile, et nous demandons de la patience tout au long du processus.»

Comme déjà noté, il n’y aura pas d’annonces majeures de jeux en 2021, bien que Netflix a annoncé son partenariat avec Legendary pour apporter une nouvelle série animée Tomb Raider sur sa plateforme de streaming. Cela continuera l’histoire de la trilogie de redémarrage et suivra les aventures de Lara Croft alors qu’elle parcourt le monde, découvrant des trésors perdus depuis longtemps. Il n’y a pas de date de sortie attachée à l’émission pour le moment, mais attendez-vous à en savoir plus plus tard dans l’année.