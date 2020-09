Procès aux États-Unis prétendument inéquitable: “El Chapo” fait appel

Le baron de la drogue “El Chapo” a été condamné à la réclusion à perpétuité plus 30 ans aux États-Unis. Le Mexicain ne veut pas accepter cela. Parce que les autorités américaines avaient “aveuglément exagéré et entravé la défense lors de la poursuite de son client”, a déclaré l’avocat “d’El Chapo”.

L’ancien baron de la drogue mexicain Joaquín “El Chapo” Guzmán a fait appel de sa condamnation à perpétuité. Selon le document que l’avocat d ‘”El Chapo” a soumis à un tribunal de New York et qui est à la disposition de l’agence de presse allemande, les autorités américaines ont “aveuglément exagéré” les poursuites. «El Chapo», chef du puissant cartel de Sinaloa depuis 25 ans, est actuellement détenu dans une prison à sécurité maximale de l’État américain du Colorado.

L’avocat de la défense “El Chapos” Marc Fernich soutient désormais, entre autres, que des mesures de sécurité “extraordinaires et sans précédent” ont empêché un procès équitable. Comme “El Chapo” avait déjà passé deux ans et demi à l’isolement avant le verdict de culpabilité début 2019, il ne lui était guère possible de coopérer avec la défense.

De plus, l’avocat du Mexicain de 63 ans accuse la justice américaine d’ignorer les informations selon lesquelles plusieurs membres du jury ont suivi leur cas dans les médias pendant les négociations – ce que le juge avait interdit pour écarter toute ingérence. Le jury a déclaré “El Chapo” coupable des dix chefs d’accusation dans l’un des plus grands procès de drogue de l’histoire américaine – y compris participation à une organisation criminelle, fabrication et distribution internationale de cocaïne et d’héroïne, blanchiment d’argent et utilisation d’armes à feu. “El Chapo” a été condamné à la réclusion à perpétuité plus 30 ans.