Procès Apple vs Epic: la société de Tim Sweeney a du mal à prouver ses allégations contre l’App Store

10 mai 2021 12:23:15 IST

Si Epic Games espère démanteler la forteresse entourant l’iPhone d’Apple et son App Store, le fabricant de jeux vidéo devra probablement déployer une artillerie plus lourde avant la deuxième semaine d’un procès menaçant l’empire de 2 billions de dollars d’Apple. Jusqu’à présent, au moins, Epic a eu du mal à prouver ses allégations selon lesquelles l’App Store de 13 ans du fabricant d’iPhone a transformé en monopole illégal.

Epic, le créateur du populaire Fortnite jeu, affirme qu’Apple a escroqué les fabricants d’applications en facturant des commissions allant de 15% à 30% pour les transactions in-app, car il interdit d’autres options sur son iPhone, iPad et iPod. Quand Epic a essayé d’échapper aux commissions avec un système de paiement alternatif en Fortnite En août dernier, Apple l’a évincé de l’App Store pour mettre en place une confrontation légale qui pourrait l’obliger à baisser ses frais.

Apple soutient que les commissions sont un péage raisonnable payé par une minorité des 1,8 million d’applications de son magasin pour aider à couvrir les plus de 100 milliards de dollars qu’elle a investis dans les logiciels mobiles, la société de Cupertino, en Californie, maintient également son contrôle absolu sur les applications autorisées sur ses appareils mobiles contribuent à protéger la sécurité et la confidentialité de ses clients.

Parfois, il semblait que Cary, basé en Caroline du Nord, Epic aidait à faire valoir le cas d’Apple autant que le sien au cours de la première semaine du procès qui se tenait dans une salle d’audience d’Oakland, en Californie.

Par exemple, à un moment donné pendant ses deux jours à la barre des témoins, Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, salué il a personnellement utilisé un iPhone au lieu de smartphones fonctionnant sur le logiciel Android de Google parce qu’il pensait qu’Apple offrait de meilleurs contrôles de sécurité et de confidentialité.

Sweeney a également reconnu qu’Apple avait apporté des modifications au logiciel de l’iPhone pour permettre aux joueurs de Fortnite de s’affronter alors que l’un était sur un téléphone et l’autre sur une console de jeu vidéo. L’expansion du jeu dit «multiplateforme» a contribué à propulser la croissance de Fortnite à plus de 400 millions d’utilisateurs.

D’autres documents internes ont montré que les dirigeants d’Epic remerciaient abondamment Apple pour le soutien que Fortnite obtenait dans l’App Store.

D’autres preuves ont soulevé la question de savoir si les efforts d’Epic pour créer une boutique d’applications concurrente qui impose une commission de seulement 12% porteront leurs fruits. Le magasin devrait enregistrer un bénéfice allant de 15 millions de dollars à 36 millions de dollars d’ici 2024, mais il aura toujours accumulé des pertes cumulées de 654 millions de dollars à 854 millions de dollars, selon les projections internes d’Epic présentées lors du procès.

Le magasin d’Apple, en revanche, est rapidement devenu très rentable peu de temps après son ouverture avec seulement 500 applications en 2008 – un an après le lancement du premier iPhone. Epic a souligné à plusieurs reprises que le regretté co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, ne s’attendait pas au départ à ce que l’App Store soit un centre de profit, mais a apparemment changé d’avis après avoir accumulé 2,1 milliards de dollars de factures en 2010, selon une présentation de diapositives d’Apple. .

L’essai n’a pas encore révélé à quel point l’App Store d’Apple est devenu rentable. Apple ne divulgue pas les résultats financiers du magasin, mais il s’agit d’une partie importante de la division de services en croissance constante de la société, qui a généré 57 milliards de dollars de revenus l’an dernier seulement. Le succès de ces services, associé à la popularité continue de l’iPhone, est l’une des principales raisons pour lesquelles Apple affiche actuellement une valeur marchande de 2,2 billions de dollars – plus que toute autre entreprise américaine. En revanche, Epic, une société privée, est évaluée à près de 30 milliards de dollars.

Plus de détails financiers sur l’App Store d’Apple devraient être présentés au cours de la deuxième semaine d’essai. Les moments les plus révélateurs peuvent peut-être venir lorsque l’un des experts d’Epic, Ned Barnes du Berkeley Research Group, prend la parole pour discuter de son analyse des bénéfices de l’App Store.

Apple a tenté en vain de convaincre la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers de fermer la salle d’audience pendant le témoignage de Barnes parce que son analyse financière «confondait indûment» les investisseurs et provoquait de fortes fluctuations de ses actions.

Mais même si les bénéfices de l’App Store sont plus élevés que quiconque ne l’imagine, cela n’aidera pas nécessairement Epic à prouver ses allégations selon lesquelles Apple dirige un monopole qui nuit à la concurrence.

«Réussir n’est pas une violation des lois antitrust en soi», a déclaré Daniel Lyons, professeur de droit au Boston College. « L’argument selon lequel vos prix sont beaucoup plus élevés que vos coûts peut bien plaire à un public profane, mais il ne tient pas légalement. »

Malgré tout le drame, Lyons et d’autres experts affirment que la décision qui sera finalement prise par le juge lors de ce procès sans jury se résumera aux définitions du marché. Epic soutient que l’iPhone est devenu un marché à part entière, tandis qu’Apple soutient qu’il devrait également inclure d’autres appareils, y compris des consoles de jeux vidéo telles que la Xbox de Microsoft et la PlayStation de Sony qui facturent également 30% de commissions sur les transactions de jeu.

«Si j’étais un parieur, je dirais certainement qu’Apple a le cas le plus solide en vertu de la jurisprudence existante», a déclaré Larry Downes, directeur de projet du Center for Business and Public Policy de l’Université de Georgetown. «Il faut se mettre du point de vue du consommateur, et c’est ce que le juge doit vraiment faire. Si cela ne nuit pas aux consommateurs, il ne s’agit que d’un différend contractuel entre deux entreprises, l’une d’entre elles essayant de recourir à un litige pour renégocier les conditions. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂