Priyanka Chopra est-elle enceinte? Les images qui ont convaincu les fans qu’elle attendait

Y a-t-il un autre bébé Jonas sur le chemin?

De nouvelles photos de Priyanka Chopra et de son mari de deux ans, Nick Jonas, font penser aux fans que le couple attend leur premier enfant ensemble.

Chopra et Jonas ont été vus en train de se promener à Londres après avoir récemment célébré leur deuxième anniversaire de mariage ensemble, et en raison du choix de vêtements de Chopra, parmi d’autres «indices» que les utilisateurs des médias sociaux ont soulignés, les fans posent tous la même question:

Priyanka Chopra est-elle enceinte?

Jetons un coup d’œil à ce que disent les utilisateurs des médias sociaux, ainsi qu’aux images qui ont déclenché les rumeurs en premier lieu.

Les fans ont commencé à spéculer sur le fait que Priyanka Chopra était enceinte après qu’elle et Nick Jonas aient été repérés à Londres.

« Est-elle enceinte? Elle brille. Et je reconnais cette lueur. Une maman n’oublie jamais, » un fan a tweeté, tandis qu’un autre a dit: « Priyanka Chopra est enceinte, je l’appelle. »

Cependant, certains fans ne l’achètent pas et attribuent les rumeurs à l’explication la plus simple qui soit: le temps froid.

«Elle n’est pas enceinte. Elle porte plusieurs couches de vêtements pour lutter contre le froid londonien ». un fan a tweeté.

L’Instagram de Priyanka Chopra peut contenir des indices sur sa possible grossesse.

Les photos récentes de Chopra sur son Instagram sont des photos de retour ou des photos de la taille – une tactique courante que les célébrités, comme Kylie Jenner, ont utilisée pour cacher une bosse de bébé.

L’article continue ci-dessous

Elle a parlé ouvertement de vouloir tomber enceinte avant.

le Quantico l’actrice n’hésite pas à vouloir fonder une famille avec son mari. En 2018, elle a admis qu’elle avait besoin de «rattraper» tous ses amis qui avaient des bébés.

«Je n’ai que quelques-uns de mes amis qui ont des bébés en ce moment et je me dis: ‘Dieu, j’ai besoin de rattraper!’», A-t-elle dit.

Un an plus tard, elle a également parlé de ses projets futurs avec Jonas, laissant entendre qu’elle avait hâte de tomber enceinte bientôt. «Acheter une maison et avoir un bébé sont sur ma liste de choses à faire», a-t-elle déclaré dans une interview en 2019.

Nick Jonas a également exprimé son désir d’être papa, en disant: « Je veux vraiment être père un jour. »

« Je pense que c’est un vrai rêve, et je pense que j’ai dû grandir assez vite. Avec cela, vous pourriez voir les choses de deux manières, vous pourriez dire que c’était injuste, ou vous pourriez dire que cela m’a donné une vraie perspective sur un jeune âge », a-t-il poursuivi.

«Et j’ai vu beaucoup de vie à un jeune âge et j’espère pouvoir partager cela avec un de mes enfants un jour», a ajouté Jonas.

Ce jour pourrait-il être bientôt? Nous devrons attendre et voir si et quand Jonas et Chopra annoncent une grossesse.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.