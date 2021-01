Principaux événements d’observation du ciel à espérer en 2021

Regarder le ciel nocturne a captivé les gens depuis l’Antiquité, avec des phénomènes lumineux et parfois inexpliqués éclairant les cieux. Des phénomènes célestes, planétaires ou autres qui n’ont lieu que parfois et qui se produisent au-dessus de nos têtes captivent, divertissent et apportent une certaine joie à nos esprits curieux. Des pluies de météores aux éclipses, voici les événements d’observation du ciel les plus excitants à espérer au cours de la nouvelle année.

Pluie de météores Quadrantids (janvier)

Un météore de la pluie de météores Quadrantid capturé au-dessus du Nouveau-Mexique aux premières heures du 3 janvier 2013. (Crédit d’image: NASA / MSFC / MEO)

La nouvelle année commencera avec quelques étoiles filantes et (espérons-le) quelques chances de leur souhaiter. La pluie de météores Quadrantids, l’une des meilleures pluies de météores annuelles, culminera sur le du soir du 2 janvier aux petites heures du matin du 3 janvier, selon le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Bien que la lumière de la lune (qui sera pleine à environ 84% à l’époque) puisse rendre le ciel trop brillant pour voir la plupart des météores, certains plus spectaculaires peuvent être visibles, selon Earthsky. Vous aurez plus de chance de les voir si vous êtes dans l’hémisphère nord. Et comparé à d’autres pluies de météores, le pic des quadrantides est très court, ne dure que quelques heures le 3 janvier à 9h30 HNE (14h30 UTC), selon l’Organisation internationale des météorites. Cela signifierait que l’ouest de l’Amérique du Nord aurait une bonne vue de la pluie de météores avant l’aube du 3 janvier, selon Earthsky.

Pluie de météores Lyrids (avril)

Un météore Lyrid capturé par un membre d’équipage de l’Expédition 30 à bord de la Station spatiale internationale le 22 avril 2012. (Crédit d’image: NASA)

La pluie de météores des Lyrides est l’une des plus anciennes connues; la première observation de la douche remonte à 687 avant JC, selon la NASA. Cette année, ils courront de 16 avril au 25 avril et pic avant l’aube du 22 avril après le coucher de la lune, selon Earthsky. Les Lyrides peuvent apporter jusqu’à 100 météores par heure, mais en moyenne environ 10 à 15 météores par heure peuvent être attendus pendant le pic, selon Earthsky. Les débris spatiaux qui interagissent avec l’atmosphère de la planète pour former les Lyrides proviennent de la comète C / 1861 G1 Thatcher, selon la NASA. Ces beaux météores ont tendance à laisser derrière eux un train de poussière incandescent qui peut être vu pendant plusieurs secondes.

Pluie de météores Eta Aquarids (mai)

Des météores Eta Aquarid capturés à la station All Sky Fireball Network de la NASA au Tennessee en mai 2013. (Crédit d’image: NASA)

Cette pluie de météores offrira le meilleur spectacle pour ceux de l’hémisphère sud. Le pic sera une heure ou deux avant l’aube du 5 mai, selon Earthsky. Mais cette pluie de météores a un «maximum large», ce qui signifie que vous pouvez probablement attraper quelques météores voler quelques jours avant et après le pic réel, selon Earthsky. Ces météores proviennent de la comète 1P / Halley, et ils sont connus pour leur vitesse, selon la NASA. Parce qu’ils voyagent si vite, à environ 238183 km / h, ils laissent derrière eux des «trains» incandescents ou éclairent des débris qui peuvent parcourir le ciel de plusieurs secondes à quelques minutes, selon la NASA.

Eclipse lunaire totale (mai)

Les moments où une éclipse lunaire de la « super lune de sang » était visible le 27 septembre 2015. (Crédit d’image: NASA Goddard)

Une éclipse lunaire totale ou « lune de sang » ornera le ciel sur 26 mai, et devrait être visible de l’Asie de l’Est, de l’Australie, des régions de l’océan Pacifique et de la plupart des Amériques, selon 45secondes.fr et la NASA. Une éclipse lunaire se produit lorsque l’ombre de notre planète empêche la lumière du soleil de se refléter sur la lune, enveloppant notre compagnon dans l’obscurité, selon 45secondes.fr. Une éclipse lunaire ne se produit que lorsqu’il y a une pleine lune; une éclipse lunaire totale signifie que l’ombre de la Terre bloquera complètement la lune. Une éclipse lunaire totale peut également amener la lune à prendre une couleur cuivre ou rouge en raison de la lumière du soleil qui traverse l’atmosphère terrestre et se penche vers la lune, selon 45secondes.fr.

Eclipse solaire annulaire (juin)

Le satellite Hinode, d’une mission japonaise, a capturé cette photo d’une éclipse solaire annulaire le 4 janvier 2011. (Crédit d’image: NASA / Hinode / XRT)

Le 10 juin, vous pourrez peut-être voir une «éclipse solaire annulaire», également appelée «anneau de feu». Cette éclipse se produit lorsque la lune passe entre le soleil et la Terre mais ne couvre pas complètement le soleil, créant un anneau lumineux (de feu) autour de l’ombre. Cette éclipse annulaire particulière ne sera visible que dans le nord du Canada, au Groenland et en Russie, selon la NASA. (Ne regardez jamais le soleil pendant une éclipse solaire; regarder le soleil est dangereux, selon la NASA.)

Voici comment créer une visionneuse d’éclipse solaire afin de pouvoir visualiser l’éclipse en toute sécurité.

Pluie de météores perséides (août)

La pluie de météores Perséides capturée dans ce time-lapse en août 2009. (Crédit d’image: NASA / JPL)

Les pluies de météores Perséides sont considérées comme la meilleure pluie de météores de l’année, selon la NASA. À leur apogée, les téléspectateurs peuvent apercevoir jusqu’à 100 météores par heure, et on pense qu’ils proviennent de la comète 109P / Swift-Tuttle. Cette année, les Perséides culmineront probablement dans la nuit du 11 au 12 août, mais devraient également être visibles les nuits avant et après, selon EarthSky. Cette pluie de météores est mieux vue de l’hémisphère nord dans les heures précédant l’aube, mais peut être vue dès 22 heures, heure locale, selon la NASA.

Pluie de météores orionides (octobre)

Un météore orionide capturé en 2015. (Crédit d’image: NASA / JPL)

Les Orionides, connus pour leur luminosité et leur vitesse, sont «considérés comme l’une des plus belles averses de l’année», selon la NASA. Ces météores, qui peuvent voyager à environ 238 183 km / h, laissent parfois derrière eux des «trains» lumineux. Les météores, qui seraient originaires de la comète 1P / Halley, seront visibles depuis les hémisphères nord et sud après minuit, selon la NASA. À son apogée, les téléspectateurs peuvent voir environ 15 météores par heure dans un ciel sans lune. Mais cette année, une lune presque pleine rendra probablement difficile la vue de la douche, selon l’observatoire Griffith. Les Orionides culmineront dans la nuit du 20 octobre au 21 octobre.

Eclipse lunaire partielle (novembre)

Une éclipse lunaire partielle a été photographiée depuis Merritt Island, en Floride. (Crédit d’image: NASA / KSC)

Une éclipse lunaire partielle sera visible depuis les Amériques, l’Australie et certaines régions d’Europe et d’Asie en novembre, selon 45secondes.fr et la NASA. Une éclipse lunaire partielle est celle dans laquelle l’ombre de la Terre ne couvre que partiellement la lune. Ce sera la deuxième et dernière éclipse lunaire de 2021, selon la NASA. L’émission débutera le 19 novembre à environ 2 h 18 HNE (7 h 18 UTC), culminant à 4 h 02 HNE (9 h 02 UTC) et se terminant à 5 h 47 HNE (10 h 47 UTC), selon timeanddate.com.

Pluie de météores géminides (décembre)

Plus de 100 météores sont capturés dans cette image composite prise de la pluie de météores Geminid en 2014. (Crédit d’image: NASA / MSFC / Danielle Moser, Bureau de l’environnement des météorites de la NASA)

La pluie de météores Geminid se produira du 4 décembre au 20 décembre. Les Géminides sont «généralement la plus forte pluie de météores de l’année», selon l’Organisation internationale des météores. Ils culmineront dans la nuit du 13 décembre; ils sont mieux vus la nuit et avant l’aube et peuvent être vus dans le monde entier, selon la NASA. Les météores géminides ont tendance à être brillants, rapides et à apparaître jaunes; en fait, ils peuvent parcourir environ 127 000 km / h. Ce spectacle de météores est «le plus fiable», et environ 120 météores par heure peuvent être vus dans de bonnes conditions, selon la NASA.

