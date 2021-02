Prince of Persia met les sables du temps en attente jusqu’à une date ultérieure

Prince of Persia: Sands of Time Remake, souvent critiqué par Ubisoft, qui devait initialement sortir le 21 janvier avant d’être repoussé au 18 mars, a été retardé indéfiniment. Sur l’officiel de la franchise Twitter compte, un porte-parole de l’équipe de développement à Pune a déclaré que «la passion et le soutien» des fans poussent tout le monde à créer «le meilleur jeu possible». Cependant, pour y parvenir, il a été décidé de publier à une date ultérieure.

La déclaration continue: «Ce temps de développement supplémentaire permettra à nos équipes de livrer un remake qui se sent frais tout en restant fidèle à l’original. Nous comprenons que la mise à jour peut être une surprise et nous continuerons à vous tenir au courant des progrès. »

Une autre mise à jour de l’équipe de développement de Prince of Persia: Sands of Time Remake: pic.twitter.com/O6OOmYXhOD– Prince de Perse (@princeofpersia) 5 février 2021

Le jeu a attiré quelques critiques lorsqu’il a été annoncé en septembre de l’année dernière en raison de sa présentation générale et de son esthétique, alors j’espère que ce retard permettra au studio de vraiment améliorer l’ensemble du projet. Il convient de rappeler, bien sûr, que nous sommes toujours au milieu d’une pandémie mondiale, qui affecte négativement les équipes de développement du monde entier.