Prince Of Persia: le remake des Sables du Temps a de nouveau été retardé

Prince of Persia est une série d’action-aventure extrêmement réussie qui a continué à recevoir une tonne de versements au fil des ans. Ces jeux étaient vraiment importants à la fin des années 90 et au début des années 2000, mais comme la plupart des franchises, le développement a commencé à cesser.

Le dernier versement était Prince of Persia: le poignard du temps, une expérience VR sortie l’année dernière. Il contient de nombreux éléments intéressants si vous aimez les expériences les plus immersives avec le PSVR.

Et maintenant, Prince of Persia: Remake des Sables du Temps est en développement. Depuis qu’il a été tease pour la première fois en septembre à un Ubisoft Événement Forward, les fans ont été enthousiasmés par la manière dont le développeur apporterait des améliorations à une expérience de base déjà solide.

Le jeu a déjà subi des retards et maintenant, il est à nouveau retardé. Ubisoft a fait cette annonce récemment, affirmant vouloir changer la date de sortie afin de rendre ce remake vraiment digne d’être en développement.

Il n’y a maintenant aucune fenêtre de sortie à l’horizon, ce qui est malheureux pour ceux qui espèrent mettre la main sur le titre en mars prochain. Le calendrier de développement de ce remake a déjà subi quelques coups, donc ce dernier refoulement n’est pas vraiment surprenant.

Ubisoft n’a pas trop expliqué comment ce remake s’appuierait sur l’original, alors peut-être qu’en attendant une nouvelle date de sortie, ils peuvent montrer sur quoi ils ont travaillé – même si ce n’est qu’un avant-goût. Cela continuerait à susciter l’enthousiasme malgré les obstacles que le développeur a déjà dû surmonter.

L’original Sables du temps sorti en 2003, a été loué pour ses éléments de résolution d’énigmes, ses combats abordables et ses environnements invitants. Beaucoup considèrent ce titre comme l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, qui est soutenu par un grand succès commercial – bien que les ventes aient été initialement lentes.

Maintenant qu’Ubisoft travaille dur sur un remake, ils ont de grandes attentes à la hauteur. Comment peuvent-ils moderniser la série, tout en conservant des éléments que les fans de la série chérissent? C’est l’équilibre qu’Ubisoft devra trouver car ils ont un peu plus de temps pour sortir un produit fini.

Quoi qu’il en soit, il sera intriguant de voir des graphiques haute définition, des combats plus dynamiques et, bien sûr, une plate-forme addictive. C’est l’un des remakes les plus attendus de la mémoire récente et, espérons-le, Ubisoft sera en mesure de terminer le développement le plus tôt possible.