Prince Louis: Nouvelle photo du plus jeune royal

Royale Post! Après le deuxième anniversaire du prince Louis, la duchesse Kate et le prince William ont remercié certains sympathisants avec des cartes postales. La carte est ornée d’une photo du petit prince jusqu’alors inconnue – et qui cache un petit secret.

Le petit prince Louis a célébré son deuxième anniversaire le 23 avril. Par la suite, ses parents le prince William (38 ans) et la duchesse Kate (38 ans) ont remercié les félicitations pour les nombreuses félicitations, comme vous le faites dans une bonne maison. On sait maintenant à quoi ressemble une telle carte du “Royal Mail”.

Photo de la carte de remerciement

Il y a une photo de la carte de remerciement sur le compte Instagram d’un fan qui recueille des lettres de la royauté. Cela contient non seulement des mots personnels des Royals, mais aussi une photo du prince Louis qui n’a jamais été publiée auparavant. Le plus jeune sourit à la caméra dans une chemise à carreaux et avec des joues potelées rouges.

Maman l’a photographié

Les fans de Royals peuvent trouver cela familier: la photo provient de la série de photos que la duchesse Kate a prises de son fils et avait déjà publiées par endroits les 22 et 23 avril. Ce qui ne peut pas être vu dans la nouvelle image: que les mains de Louis étaient pleines de peintures colorées au doigt – qui ont atterri sur ses joues peu de temps après.

